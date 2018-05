Me llamaron loco y Meade no será presidente, dice FLO

El dinero es muy importante en la vida, sin embargo, la felicidad se logra cuando tienes y haces lo que te agrada.A menos de dos meses de las elecciones de este 2018, se desgranó la mazorca, el Partido Revolucionario Institucional se resquebrajó y la visión apunta a una derrota del candidato José Antonio Meade contra un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de Morena y coalición.Cuando las campañas alcanzan la recta final se avizora un mal presagio dentro del PRI con la renuncia de su presidente Enrique Ochoa y la llegada repentina de René Juárez.Francisco Labastida Ochoa fue gobernador priista de Sinaloa de 1987 a 1992, y en el 2000 perdió la presidencia de la República contra el panista Vicente Fox, una contienda histórica que le sirvió de experiencia, de tal suerte que ahora ve a un José Antonio Meade, derrotado.Estuvo en Sinaloa la semana pasada y así lo declaró: “Las encuestas no favorecen al candidato priista, sin duda que quien va arriba es López Obrador, ha faltado mucho en la campaña”.“A mí me llamaron loco cuando inicié el Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán y el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán y ya ven ahora, son importantes obras, Quirino Ordaz, está desarrollando mucho el puerto, está muy bonito, pero le dije que ya reclaman en el norte y en Culiacán”.“Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad sí estoy loco, pero loco por ti, que me salgo en las noches a llorar mi locura”, dijera la canción de Javier Solís.