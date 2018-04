Meade aún va perdiendo en Sinaloa

Hay pocas encuestas publicadas sobre la realidad electoral en Sinaloa. Una de las empresas que está haciendo un seguimiento a la preferencia regional de los votantes, en cuanto a candidatos al Senado, es MassiveCaller.com. Para el caso específico de la entidad, los datos que proporciona son de llamar la atención. De hecho, habría que encender las luces rojas de alarma.La actualización más reciente, con fecha del pasado 29 de marzo, presenta los siguientes datos. La fórmula de candidatos al Senado por parte de Morena-PES-PT en Sinaloa, con Rubén Rocha e Imelda Castro, tiene el 24.10 % de las preferencias electorales. Sorpresivamente, el candidato independiente Manuel Clouthier ocupa el segundo lugar, con un 20.62 %.La fórmula del PAN-PRD-MC, con Héctor Cuen y Sylvia Treviño, hoy tienen el 17.13 % de la preferencia electoral. Y en cuarto lugar está la fórmula del PRI-PV-Panal, con Mario Zamora y Rosa Elena Millán, que tan solo tiene el 14.67 % de la intención de voto. Evidentemente, algo no está funcionando bien en la trinchera tricolor. Menos aún cuando a Sinaloa se considera una entidad de amplio predominio priista.El equipo de campaña del candidato presidencial José Antonio Meade tendrá que realizar una intervención de emergencia para corregir las tendencias electorales tan adversas que ahora se observan. Quizá a ello respondan los cambios que se están haciendo en algunas candidaturas locales que no han sido bien aceptadas.Sin embargo, eso no es suficiente. Existen muchas otras causas a las que aún no se les brinda atención. Por ejemplo, poco o nada se ha hecho para contrarrestar el creciente rechazo electoral hacia el PRI. El voto en contra ha venido creciendo de manera gradual, pero sostenida, y nadie ha tratado de hacer frente a este fenómeno.Además, el proceso de selección de candidatos dejó muchos resabios. En el PRI también hay políticos de brazos caídos. Los han dejado al margen de las oportunidades y de la toma de decisiones. Si los candidatos priistas al Senado hoy ocupan el cuarto lugar en la preferencia electoral, ello indica el escaso trabajo político que se ha hecho a favor de Meade.La estructura partidista se utiliza principalmente en eventos internos de autoelogio. Pero cada vez está más alejada de los grupos ciudadanos y las organizaciones sociales. Tampoco se ocupa de la búsqueda de solución a los problemas que más afectan a las familias. No se ha hecho un trabajo político de fondo. Por eso Meade hasta ahora va perdiendo en Sinaloa.¿Cómo explicar que un partido hasta hace poco inexistente ahora ocupe el primer lugar en las preferencias? ¿De qué manera entender que un candidato independiente, sin estructura partidista que le apoye, ya está en segundo lugar y sigue creciendo? ¿Cómo decirle a Meade que no avanza en las encuestas porque varios dirigentes y candidatos locales más que sumarle votantes, francamente se los alejan?