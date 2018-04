Meade enciende la maquinaria priista de Sinaloa

La visita a Sinaloa del candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade, prendió la máquina priista. Desde su llegada al aeropuerto de Culiacán lo recibieron con banda una gran comitiva.



La gira motivó a los candidatos y a la misma estructura priista del estado, estamos seguros que ese era el principal objetivo y lo lograron.



El evento en el Figlostase en Culiacán tuvo una gran convocatoria, mostraron músculo y destacaron la asistencia de los más importantes cuadros del tricolor, con esto mandan un mensaje de unidad.



Como lo habíamos adelantado la gira es muy austera, sin lujos y con viajes en vuelos comerciales y por vía terrestre, esta es una señal de que están haciendo las cosas diferentes. La ciudadanía ya no quiere políticos en lujosas camionetas con grandes comitivas y rodeados de lujos a costa de los recursos públicos, así lo ve Pepe Meade y así lo refleja en su campaña.



En Mazatlán el evento organizado por Leovi Carranza tiene dos mensajes importantes, primero, que Meade cuenta con el apoyo de fuertes empresarios sinaloenses y que la cúpula priista ya se alineó al proyecto del abanderado del PRI.



Otro dato a destacar es que Pepe Meade mostró pueblo como se dice en la política, ya que hasta se dio tiempo de preparar tacos en una cena que tuvo la noche del lunes, sin duda, trae un rostro diferente.



En lo que respecta a propuestas lo más destacado es que José Antonio Meade presentó el programa de “Avanzar Contigo” en el cual busca brindar apoyo individual según la necesidad que tenga. Como lo habíamos adelantado en la pasada entrega, un traje a la medida para las necesidades de cada persona.



Para explicarlo de alguna manera, como lo dijo el candidato presidencial “nadie conoce lo que necesitas mejor que tú”. Muy pendientes, a esperar la visita de los otros tres candidatos y sobre todo a revisar qué propuestas traen a Sinaloa.



Durante la gira por Culiacán y Mazatlán los más cercanos al candidato presidencial fueron Mario Zamora, Rosa Elena Millán, Jesús Valdés, Aarón Rivas, Jesús Aguilar y Carlos Gandarilla. Seguramente estos personajes serán los que respalden la campaña de Meade en Sinaloa.



Nos comentan que Jesús Valdés Palazuelos sería uno de los pilares más importantes para generar votos a favor de Meade. Otro de los que estaría respaldando con votos la campaña presidencial será Aarón Rivas. Estos dos candidatos son de los más populares y que tienen mayor arrastre.



Crisis. Muy grave el anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en donde estaría planeando militarizar la frontera con México. Esto sería un golpe letal para el gobierno de Enrique Peña Nieto en la relación bilateral.



La crisis diplomática subió de nivel ya que viajaba por México hacia Estados Unidos una caravana de migrantes de centroamericanos, lo cual molestó al presidente Trump y anunció que tomaría estas medidas. Al final lograron disolver y detenerla. La tensión continúa sobre todo por la falta de un acuerdo en el TLC, muy pendientes que la relación entre los dos gobiernos no está nada bien.



Incidente. Tremendo escándalo generó en redes sociales y medios de Mazatlán el hecho de que la camioneta en que viajaba el senador Aarón Irízar López atropellara a un motociclista en el puerto. Tras el hecho, el priista abordó una pulmonía para llegar al evento del candidato presidencial. La aclaración llegó rápido, el senador no iba manejando, tampoco huyó, si no que dejó a su chofer y colaborador atendiendo el incidente y por motivos de agenda tuvo que utilizar otro medio de transporte para llegar al evento. Al final no pasó a mayores el accidente.



Memoria política. “Si quieres la paz, lucha por la justicia”, Pablo VI.