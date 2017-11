Meade es la noticia

Desde el domingo por la tarde noche, en los medios políticos, en los cafés no se habla de otra cosa más que del “destape” de José Antonio Meade, de su salida de Hacienda para irse a competir como precandidato a la presidencia de la República. A ver si hay algún valiente que se le ponga enfrente. Hay consenso que es la noticia no nada más del día, sino de todo el año y que se proyecta para el 2018.

De inmediato “la cargada” priista, y hasta los no priistas, se dejaron ir a apoyar al aspirante presidencial, como en los mejores tiempos del tricolor. Quienes contendieron en su contra (Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Narro y Enrique de la Madrid) doblaron las manos y se alinearon, lo que indica que la línea de Los Pinos todavía tiene fuerza.

Aunque no falta quién especule que la línea viene de mucho más allá, desde Washington dado que el canciller Luis Videgaray se adelantó algunos días a Enrique Peña Nieto con el destape. Esto es para quienes sostienen la teoría que a los alcaldes los designa el gobernador, a los gobernadores el presidente y para la elección presidencial siempre se busca el visto bueno de quien gobierna en la Casa Blanca.

Aquí en Sinaloa los que dan saltos de alegría son los integrantes del grupo de las “M” arrobada, dado que su jefe político, Mario Zamora, es de la gente más cercana a Pepe Toño Meade, incluso ayer subieron fotos a las redes sociales donde aparece en primera fila y luego felicitándolo durante el anuncio de que buscaría la candidatura.

Sin contrincante fuerte al frente, hay quienes recomiendan que Meade no se vaya solo, sino que podría poner en marcha el sistema ya ensayado en Sinaloa, donde Quirino Ordaz compitió contra Melchor Angulo, porque eso le permite hacer precampaña y legitimar al candidato blindándolo contra las críticas de la oposición.



Popurrí. Que no le temen a José Antonio Meade ni a cualquier otro precandidato del PRI, porque todos hay fracasado: en materia de seguridad pública, economía, salud y educación, no hay nadie que pueda ser considerado “niño bueno”, porque el país está más endeudado que nunca, la deuda asciende al 47.7 por ciento del PIB y de llegar al 50 todas las calificadoras nos reprobarían. Aseguran que el Frente por México va.



FRENTE AZUL. Por cierto que ayer se reunieron de nuevo los panistas Francisco López Brito, Zenén Xóchihua, Miguel Ángel Camacho y Yoshio Vargas, y dicen que sus “gallos” para la alcaldía son Zenén y “El Líder” Camacho, que ponen sus cartas sobre la mesa y no en plan retador, sino de conciliación, que el partido elija a los mejores candidatos, es más que los otros grupos hagan propuestas y se puede llegar a acuerdos en el reparto de candidaturas.



INFORME. Irma Tirado sigue pisando el acelerador a fondo. Mañana en Culiacán, rendirá su informe de labores y, por lo pronto, presume que en 10 meses, la actual legislatura ha sido más productiva que la anterior en tres años.