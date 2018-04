Meade está solo

Todo poder tiene su liturgia, sus mitos y sus ritos. Estos son necesarios para comunicar a los demás quién realmente tiene la autoridad y capacidad de mando. Los electores deben percibir esos mensajes, y sentir la fuerza del líder. El problema del candidato José Antonio Meade, que no transmite señales de poder. Da la impresión de que está solo.No hay duda de Meade es buena persona y es el mejor preparado para ser presidente. Pero su presencia no impone ni genera liderazgo. Pero como candidato debe atraer y conversar con los votantes. Hay muchas fórmulas para lograrlo, pero sin duda la más eficaz es aquel viejo consejo de Nicolás Maquiavelo: es mejor ser temido, que ser amado.Recordemos que Carlos Salinas o Ernesto Zedillo como candidatos no fueron los más idóneos. De hecho, tenían defectos y debilidades aún mayores. Pero ellos sí transmitían poder, inspiraron temor y supieron utilizarlo electoralmente. Lograron sustituir su falta de carisma mediante hechos contundentes y enérgicos mensajes de poder. Esto es lo que está ausente ahora.¿Dónde está el poder que rodea a Meade? Quiénes son sus grupos sociales y personalidades de respaldo. Empresarios, líderes gremiales, intelectuales y científicos, prefieren no dejarse ver cerca del candidato. Los gobernadores del PRI muestran timidez o recelo al apoyar su campaña. A la mayoría de ellos no se les ve operar, ni por arriba ni por debajo de la mesa.El único gobernador que se ha pronunciado públicamente a favor de Meade es un gobernador del PRD, un partido adversario. Pero ni siquiera se ha visto publicada alguna fotografía del candidato presidencial rodeado de gobernadores del PRI. En los estados no existe operación política. Ni del partido, ni del equipo de campaña, ni de organizaciones sindicales.Los empresarios tampoco se han activado. Menos aun las agrupaciones ciudadanas o civiles. Meade no tiene acceso a las universidades. Intelectuales, científicos, académicos y artistas, están ausentes en el diseño de propuestas y en el proselitismo electoral. Por eso existe la percepción de que está solo, abandonado. No convoca, no enfrenta, no convive, no toca la tierra.En esta segunda etapa de campaña electoral, tiene que ser arropado por grupos ciudadanos y personalidades sociales. Tiene que ciudadanizarse. Necesita hacer contacto cara a cara con los electores. Debe tocar tierra. También atreverse a ser menos priista y menos gobiernista. Le es urgente atender su déficit de proximidad social, y olvidarse un poco del déficit fiscal.Ha resultado electoralmente contraproducente esconderse en eventos internos del PRI, donde siempre están presentes los mismos, y donde siempre se dice lo mismo. Desde ahí no trasciende ni se comunica con otros grupos sociales. Por eso se percibe que carece de convocatoria y de poder. Ya no debe seguir en tercer lugar en las encuestas. Tiene que cambiar antes de que sea demasiado tarde.