Meade gana la pasarela con los banqueros

Los presidenciables tienen una última parada antes de su registro oficial en el INE, es una cita en la pasarela con los banqueros en su tradicional convención número 81, para la opinión pública es el gran termómetro previo a las campañas y otros lo miden como el aplausómetro.

El primero en presentarse es el candidato del PRI, José Antonio Meade, aquí la calificación general es que jugó de local, claramente estuvo en casa, no hubo dudas de que ganó el aplausómetro, más de 30 segundos y en su mayoría de pie. En su discurso habló de consolidar su crecimiento mediante la mejora del índice del Estado de derecho.

Se comprometió a velar por la estabilidad en las finanzas públicas y del sistema financiero; así como en el manejo de finanzas públicas responsables que den condiciones de crecimiento. Prometió un gobierno a la medida para brindarle a más empresas un entorno de menos regulación que les permita florecer. En síntesis, propone seguridad, estabilidad y un entorno de menos regulación.

El segundo fue el candidato del PAN, Ricardo Anaya, quien dio un discurso millennial y muy innovador como acostumbra, se ganó los 30 segundos de aplausos, pero la opinión de los asistentes fue que no dijo nada nuevo y que lo ven poco serio. Entre lo más destacado fue un video que presentó Anaya en donde viaja en auto con piloto automático, rompió el hielo cuando dijo el miedo que sintió lo describió así: “Se siente como si te dijeran que va a ganar ya saben quién”. Se ganó las palmas de los banqueros. Aun así, le cuestionaron sobre la investigación de lavado de dinero, les respondió detalladamente.

El tercero en participar fue Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, narran que fue el mayor ambiente de tensión, no pudo romper el hielo, sin duda, debe ser el público más difícil para AMLO, a quienes les prometió que no afectaría la banca, que no habría expropiaciones ni tampoco iba a nacionalizar la banca, les dijo lo que querían escuchar. Pero no todo fue serenidad, López Obrador mandó un fuerte mensaje o amague como quiera llamarlo soltó al tigre. Dijo: “Me quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo si las elecciones son limpias, son libres, voy a Palenque, Chiapas. Si se atreven a hacer fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre”. La advertencia le costo el tercer lugar en el aplausómetro, no les gusto a los banqueros, de todos modos, la llevaba de perder: no son sus terrenos.

Destacado. El día de ayer se llevó la cabalgata de la Asociación Acabales por motivo de cumpleaños de su presidente Rodolfo “Chino” Sepúlveda, entre los acompañantes destacó Jesús Valdés Palazuelos. Recordemos que durante la gestión de Chuy”Valdés como presidente municipal de Culiacán fueron varias ocasiones las que mostró su gusto por las cabalgatas, entre las más tradicionales como la de Surutato que tiene un recorrido de cerca de tres horas y participan cientos de jinetes. Nos comentan que también asistió Mario Zamora a quien se le ha visto muy coordinado y cercano con Jesús Valdés, buena mancuerna.

Encantados. Muy exitosa la quinta edición de Sinaloa Encanta, un evento de gran nivel que mostró que el estado tiene la mejor gastronomía del país. Aquí también se promueven productos sinaloenses, así como su agricultura y tradiciones. En esta ocasión se realizó en la Hacienda “El Amigo” que lució de grandes ligas. En resumen, se demostró que Sinaloa es de alta calidad en su gastronomía, cultura y negocios, el organizador Eduardo Leyson Castro se apuntó otro diez.

Memoria Política. “La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad”, Cicerón.