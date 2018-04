Meade y AMLO se suben al ring

Por fin José Antonio Meade logró subirse al ring electoral con Andrés Manuel López Obrador por el tema de los dos departamentos.



Desde el debate presidencial el candidato del PRI acusó a López Obrador de no declarar dos inmuebles y el día de ayer en conferencia a medios mostró documentos que acreditan los dos departamentos a nombre del abanderado de Morena.



Desde el domingo, Andrés Manuel negó tener los departamentos y hasta prometió que se los regalaría a Meade si fuera cierto. Entonces el abanderado priista pidió que cumpliera con lo dicho, quien adelantó que los donaría para los damnificados del pasado sismo en la Ciudad de México.



Ya se empezaban a hacer la lista de los que entrarían a la “polla” cuando López Obrador salió a responder “esos dos departamentos que están juntos, es el departamento donde viví con mi finada esposa en Copilco, cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos y la mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio, y la mitad que me correspondía de los bienes se lo entregué a mis hijos desde hace 10 años”.



“Ni modo ternurita, ya no vas a tener departamento”, cerró el candidato presidencial de Morena ante el golpe que le enviaba Pepe Meade.



Al final, López Obrador no sale ileso del tema de las propiedades, mañana tendrá que mostrar pruebas de lo que declara y se tuvo que subir al ring a contestarle a Meade a quien le urgía subirse a la contienda. Muy pendientes porque hay mucha campaña por delante y todavía faltan dos debates más.



Elecciones. Muy interesante ejercicio democrático se realizó el día de ayer por parte de la Coparmex y la intercamaral de Culiacán con el debate entre candidatos a diputados federales por el quinto distrito.



Al debate-charla con los dirigentes de Iniciativa Privada de Culiacán asistieron Yadira Marcos, de Morena; Humberto Alfaro, independiente; Luis de la Rocha, del PAN, y Aarón Rivas, del PRI.



En un formato muy reducido de tiempo, pero interesante los candidatos aprovecharon para darse a conocer y presentar algunas de sus propuestas.



En el caso particular de la candidata de Morena, Yadira Marcos, se le vio muy novata, por momentos se perdía del tema, no tuvo propuestas claras y quiso ser crítica con líneas discursivas de la campaña nacional. El independiente Humberto Alfaro habla fuerte, pero no trae propuestas, y también buscó criticar a sus compañeros.



Por su parte, el candidato del PRI, Aarón Rivas, se mostró serio y con propuestas, como la creación de un fondo especial para generar, fortalecer y desarrollar las Mipymes. El abanderado del PAN, Luis de la Rocha, con buen discurso y atendió el tema del campo.



En resumen, hubo dos bloques de candidatos, los que hicieron críticas sin propuestas y los que llevaban propuestas y contestaron las críticas.



Definitivamente Aarón Rivas demostró que es el candidato de mayor experiencia, tiene gran oficio político y en las redes también tuvo una contundente ventaja sobre los otros tres candidatos.



Queja. Durante el debate presidencial, el candidato independiente, Jaime Rodríguez el Bronco destacó por un letrero donde publicaba su teléfono y supuestamente contestaría los mensajes de los mexicanos, hasta ayer la queja era que no estaba contestando y los usuarios de redes sociales no perdonan, evidenciaron que no había cumplido. Así que le puede salir en contra la propaganda.



Memoria política. “Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas”, Jean Jacques Rousseau.