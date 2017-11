Meade y Vizcarra: la quiniela de Peña Nieto

Fueron ¡lapidarias y fulminantes! para Osorio Chong las declaraciones del líder del FSTSE, Joel Ayala Almeida. El también senador respaldó y se pronunció a favor de que José Antonio Meade sea el candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Ayala Almeida declaró que “los trabajadores al servicio del estado han tenido a bien a definir una posición que José Antonio Meade sea el abanderado de nuestro partido, porque hay constancia de que es un personaje que responde a los trabajadores con hechos”.

El senador priista fue contundente al adelantar que el presidente Enrique Peña Nieto no tiene contemplado proponer a José Antonio Meade Kuribreña como sustituto de Agustín Carstens en el Banco de México. Así que más claro ni el agua.

Entre los priistas saben que este fue un mensaje que mandan de Los Pinos, ¿por qué lo dio Joel Ayala? Ese es otro mensaje de que los decanos priistas apoyan la decisión y no habrá fracturas en el partido. Ayala representa una generación de priistas como Beltrones, Gamboa y compañía. La última palabra la tendrá el presidente Peña Nieto, pero el mensaje está dado, el último round lo ganó Meade. La fecha del destape oficial se daría hasta la segunda semana de diciembre, como se lo adelantamos en este espacio.

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda. Foto: Agencias

Para florero. Otro que le echó flores a Meade es el aspirante independiente y gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, quien declaró que de ganar la Presidencia en el 2018 mantendría al actual secretario de Hacienda. “Lo vamos a invitar ahí donde está y obviamente seguiremos en ese sentido”, declaró el Bronco.

Cabe destacar que Jaime Rodríguez es el líder en la recolección de firmas para ser candidato independiente a la Presidencia de la República con más de 95 mil, en segundo lugar está Margarita Zavala con 94 mil 495, según el último reporte del INE. Se ve complicado que otro independiente logre las firmas necesarias, solo se ven con posibilidades el Bronco y Margarita Zavala, y también la tiene en ‘chino’.

Imagen. En cuanto al cambio de imagen del empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón pareciera que está listo para buscar el Senado. De hecho, en los círculos políticos ya se comenta que el mensaje es contundente, Vizcarra tiene todo para ser candidato del PRI a senador, habría que preguntarle a él, quien seguramente lo iba a negar. Lo que no se puede negar es que Chuy Vizcarra es el hombre más posicionado en las encuestas en todo el norte del país.

A Jesús Vizcarra se le vio con nuevo look el pasado viernes durante la entrega del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a Gabriela Chaín Castro, que por cierto es amiga cercana del empresario. Vizcarra posó para las fotos con una imagen más fresca, se quitó el bigote y cambió de peinado, también se le ve más rejuvenecido el rostro.

Mostrarse en un evento público con cambio de imagen manda mensaje de que se prepara y está listo para estar en la jugada, así que muy pendientes. Por cierto, fue el tema de las redes sociales todo el fin de semana. Hay quienes dicen que se quitó por lo menos 10 años.

Foto: Facebook

Ahome. En el norte no se ve tan fácil el panorama para el PRI el próximo año, nos aseguran que si Álvaro Ruelas busca la reelección necesita una buena fórmula y todo indica que el que le daría mayor rentabilidad es Marco Osuna. Los escenarios ya fueron medidos, faltan las decisiones. Así que pendientes.

Memoria política. “Me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno; he tratado de dejar la Presidencia varias veces, pero se ha ejercido presión sobre mí para no hacerlo y he permanecido en el gobierno por el bien de la nación”, Porfirio Díaz.