Meade y las propuestas

Una efervescencia política en el PRI es lo que provocó desde ayer José Antonio Meade Kuribreña. El abanderado de la coalición Todos por México realiza por primera vez una visita a Mazatlán de manera oficial para hacer campaña. Ya antes había venido junto con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y como aspirante a la candidatura del PRI en la que expuso algunas de sus propuestas.

Durante esas ocasiones logró tener acuerdos de apoyos con integrantes del sector industrial y empresarial de Sinaloa, quienes se han convertido en algunos de sus principales promotores en la entidad. Por ello no es raro que sus actividades en la entidad son reuniones con trabajadores, en el caso de la empresa Pinsa, propiedad del industrial pesquero José Eduvigildo Carranza. La gira de Meade es austera, en el mismo tenor en el que ha llevado su actividad proselitista desde que arrancó su campaña en Yucatán. Viene, sin embargo, precedido de la crítica hacia su discurso débil, demasiado acartonado, mesurado y poco identificado con las necesidades más sentidas de las bases. “Un candidato que no levanta”, según los analistas, que no se separa demasiado del proyecto político del PRI, muy a pesar de ser un candidato externo. Las propuestas para Sinaloa, que no puede separarse en nada del problema de la violencia, el narcotráfico, la corrupción, se conocerán a partir de hoy, o al menos esa es la expectativa. El mensaje será también en el de la unidad política en torno a un proyecto de nación que integra al Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. Su mensaje y sus propuestas darán mucho de qué hablar y servirá para medir el tenor que llevará en la contienda electoral en los próximos meses.