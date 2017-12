Meade, y su lucha por meterse a redes

El destape del precandidato del partido en el poder, como es José Antonio Meade Kuribeña, desató una andanada de información en redes. Memes, grupos de apoyo, hashtags, noticias. Todo menos sorpresas, porque dicen los que saben, que este escenario ya estaba previsto.

En los próximos meses van a salir muchos videos, muchas historias inventadas, y otras no tanto, y para eso se valdrán de las redes sociales. Claro, y las Fake News tampoco se dejarán esperar mucho. Por ejemplo, ya vimos lo que son videos con imágenes subliminales, con la intención de empezar a introducir el apellido “Meade”.

¿Pero qué onda con las redes de Meade? Habremos que decirlo: al ya precadidato no será tan fácil meterlo. Primero: tiene un apellido poco sonado (Meade) de descendientes irlandeses, y Kuribreña, del Líbano, que no pudiera ser fácil de retener en la mente para el ciudadano común. Quizá el juego de palabras será la mejor herramienta. Luego verá por qué se lo decimos.

Su cuenta de Facebook se ha empezado a mover desde que se dio el anuncio del ‘destape’, y es que desde el CEN del PRI se dio la instrucción de moverla en los estados, de promoverla, de entrada entre los militantes y simpatizantes. La información que tenemos es que tratan de hacer tendencia los hashtag #PepeMeade y #YoConMeade, como una forma de facilitar el camino a la elección. En Facebook, donde tiene el menos camino avanzando, el exsecretario de Hacienda cuenta con 248 mil seguidores. Ahí, el reto de los estrategas será hacerlo ver como un personaje cercano a la gente. Sencillo y carismático.

En este juego está su competidor, Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente es el segundo personaje político con más alcance en redes sociales (después de Peña Nieto) y que tiene aceitada la maquinaria. Pero aquí habrá que perder de vista el caso del precandidato priista. Se mueven rápido, pero veremos si alcanzan a AMLO. El tabasqueño goza de 2 millones 209 personas que lo siguen, pero sin duda, la fuerza de Meade es Twitter, con 909 mil seguidores.

Hay que seguir bien las cuentas para ver cómo posicionarán los estrategas de las redes a Meade. En Facebook esté atento de facebook.com/JoseAMeadeK/ y en Twitter @JoseAMeadeK.

Una tunda

Al que se acabaron en las redes es al diputado local Víctor Antonio Corrales Burgueño, a quien en las redes lo pulverizaron. Sacaron o mostraron, pues, el ‘cobre’ del doctor por la UAS; alguien que se encargó de evidenciar por redes sociales al diputado panista Roberto Cruz Castro, su más grande enemigo. Buscó exhibirlo de todas las formas posibles. Mandó a cientos de contactos mensajes evideciadores. El mochiteco le armó una campaña mediática para evidenciar la “Britney Señal”, que el universitario adoptó al levantarles el dedo medio a un grupo de maestros que protestaban en el Congreso. Habrá que explicarle a Corrales el alcance que hoy tienen las redes. Hasta la próxima semana. ¡Nos vemos en un clic!