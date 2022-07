Hola, mucho gusto en saludarte. Te has preguntado ¿cuáles son los motivos o las causas de que una persona sea parte de un ejercicio ilegal del acto médico?, bueno con esta columna quiero aportarte de ese conocimiento para que puedas tener en cuenta si la persona con la que estás acudiendo está realmente capacitada para consultar o realizar procedimientos médicos.

Primero te diré que es el sujeto activo de la medicina ilegal, o sea, aquel que realiza la práctica médica y que no debería hacerlo, para esto la persona debe carecer del título de médico, tener título de médico, pero carecer de autorización para ejercer y por último tener título de médico y autorización para ejercer, pero incurrir en circunstancias ilícitas.

Estas circunstancias son conocidas como habitualidad: en la práctica del acto médico de una persona no autorizada para su ejercicio; promesa de curación a término fijo o por medios secretos o infalibles; prestar el nombre, el médico autoriza para ejercer, ampara a otra persona carente de título y autorización para que esta ejecute actos médicos; hacer que un auxiliar que no es médico realice actos médicos.

Estas circunstancias son en muchas ocasiones dentro de un consultorio u hospital, pero también existen las figuras jurídicas, que son muy conocidas, como la medicina tradicional, que conocemos que existen, como el curanderismo donde el sujeto carece de título de médico, siendo lo más grave que saben que ejercen una actividad ilegal y aún así la realizan. Un gran problema es que se anuncian como si fueran personas profesionales, cuando en la mayoría de los casos no cuentan con estudios y todo se basa en el método empírico. El charlatanismo se caracteriza por anunciar o prometer la curación de enfermedades de seres humanos, a término fijo o por medio de secretos infalibles, siendo en la mayoría mentiras, me recuerda mucho a aquellas que prometen curar el cáncer por medios naturales, que terminan siendo una completa mentira. Y una de las figuras más graves que existe es la cesión de diploma, que consiste en que el médico debidamente autorizado preste su nombre, formularios y firma o también aquellos que ejercen como especialistas y no han llevado a cabo una especialidad.

Es muy triste ver que la sociedad en muchas ocasiones se aprovecha de la debilidad de los seres humanos al estar expuestos a problemas de salud y no solo se aprovechan, sino que abusan de esa debilidad, por eso es importante que tú entiendas los peligros de lo que es un ejercicio ilegal de la medicina y por ello es por lo que quiero que estos términos queden grabados en tu mente y así puedas protegerte de cualquier acto ilegal en tu vida y también en la de tus conocidos y amigos.

Espero de corazón que esta información te sirva mucho y la cepas aprovechar de gran manera. Nos vemos la próxima semana.