Medida de presión. Cuentan que hace muchos años tener un trabajo en una institución como la Secretaría de Salud era garantía de respeto a los derechos laborales, ahora se observa con desaliento que ni en dependencias serias y formales están exentos de los incumplimientos. Los trabajadores que dependen del estado ya saben que para que les cumplan con pagos se tienen que ver en la bochornosa necesidad de recurrir a paros laborales, y aunque se exponen a que algunos derechohabientes los critiquen y encaren, saben que de otra manera, es decir, por la vía pacífica, la respuesta no les llega. Una lástima es lo que resulta.

Insensibles. Vaya problema el que viven las familias que habitan cerca del arroyo Cuatro Vientos y que en cada temporada de lluvias no les queda más que encomendarse a Dios y a todos los santos, pues saben que pueden terminar con afectaciones mayores, como ocurrió tras la avenida del afluente con las precipitaciones del pasado miércoles. Fueron 25 familias a las que se les metió el agua en la casa, y como siempre, aunque hay responsables, nadie les responderá por los daños y posible pérdida de pertenencias que hayan tenido. Es lamentable que a pesar del inminente riesgo las autoridades del municipio sigan sin hacer algo para prevenir esta situación, pues a decir de los propios afectados, siempre solicitan que se hagan los desazolves de canales, drenes e incluso una solución de fondo a dicho arroyo para evitar terminar con estos resultados, y simplemente su clamor no es escuchado.

Empleitados. Donde comentan que las cosas se están poniendo color de hormiga es al interior del partido Morena. La cosa está así, resulta que entre algunos de los iniciadores de esta fracción en el municipio y la dirigencia que se dio posteriormente se suscitaron algunas rencillas. Una cosa es clara, en todos lados se cuecen habas y el citado partido no es la excepción. Habrá que ver si alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador le comenta esta situación en su próxima visita a Guasave, la cual se daría a mediados del próximo mes, aunque quién sabe si el tabasqueño ponga atención al tema, teniendo en cuenta que algo similar ocurre también en otros estados de la República.

No pierde tiempo. El que no para es el excandidato a diputado federal por el Distrito 04, José ‘Pepe’ Menchaca, quien a través de su fundación está aprovechando el regreso a clases y se puso a donar mochilas a los estudiantes. Y es que consciente está que la derrota pasada no lo va a frenar, pues por lo visto su intención es seguir vigente entre los ciudadanos, a quien en unos añitos más no se descarta la posibilidad de volver a pedirles el voto. Y es que una vez en la carrera política, pareciera que quedan enganchados por los reflectores, elogios o el mismo poder, y a toda costa quieren seguir buscando cargos de elección popular, y parece que ese es el caso de ‘Pepe’ Menchaca.