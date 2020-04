Medidas estrictas. En el vecino estado de Nayarit, algunos Gobiernos municipales como los de Tecuala y Acaponeta empiezan a extremar acciones preventivas ante el avance de la pandemia del coronavirus y cerraron sus accesos al flujo de cualquier visitante. Solamente se permite el paso de personas que argumentan motivos como trabajos urgentes y labores relacionadas con la salud. El resto es devuelto con la consigna de que no deben regresar hasta que las autoridades sanitarias levanten la emergencia. En Sinaloa el alcalde de San Ignacio ha seguido el ejemplo, y ya anunció el cierre de los accesos al municipio para personas foráneas que no tengan asuntos urgentes que tratar en esa localidad. Incluso, según se advirtió, serán inspeccionados los comerciantes y solamente se permitirá el paso a quienes transporten alimentos y medicamentos. El argumento es que se cuidará la salud de los sanignasenses a través de cualquier medida que sea necesaria.

Prioridad. A propósito de argumentos, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, salió ayer al paso de las críticas que se han levantado por iniciar obras públicas en medio de la emergencia sanitaria. Dijo que la regeneración de la avenida Gutiérrez Nájera iniciará hoy 15 de abril, para mantener la actividad económica en el puerto. Resaltó ante los medios de comunicación que detener los proyectos públicos significaría restringir al menos 25 mil fuentes de empleo directas e indirectas que se suman con las obras en la avenida Rafael Buelna y Camarón Sábalo. El munícipe estimó que al día de ayer en Mazatlán ya se tenían al menos de 40 mil trabajadores desempleados por el cierre de hoteles, bares, casinos y otros negocios debido a la emergencia sanitaria.

Nerviosismo. Mazatlán tiene la particularidad de ser una ciudad en la que sus ciudadanos reciben con preocupación el inicio de obras públicas. Y no es para menos. Los proyectos financiados por los Gobiernos federal, estatal y municipal se llevan a cabo no solo con tal lentitud, sino también con tantas fallas y vicios, que en muchos casos han generado más problemas que beneficios. Basta recordar los proyectos millonarios para la regeneración urbanística en el centro histórico, después de los cuales sus habitantes padecen problemas de inundaciones en sus calles, deterioro del adoquinamiento, entre otros. La obra en la avenida Gutiérrez Nájera no es la excepción, y los comerciantes ahí instalados ya están preocupados.

Donación. Ante las serias afectaciones económicas que está provocando la emergencia sanitaria, el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, y todos los funcionarios del ayuntamiento acordaron aportar de manera voluntaria el 20 por ciento de su sueldo a partir de esta quincena, y hasta que se levante la contingencia de salud. Este recurso aportado se utilizará para comprar alimento, que se repartirá a las familias que realmente necesitan de apoyo en estos momentos difíciles que se viven en muchos hogares del municipio.



Sin rentabilidad. En medio de la emergencia sanitaria, hay buenas noticias para el sector primario, luego de que el Gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de Segalmex para el precio objetivo de maíz. De acuerdo con Serapio Vargas Ramírez, dirigente de la Unión Agrícola Regional, esto les da certidumbre, pero no la rentabilidad que esperaban en este ciclo agrícola, porque no se condiciona para que se compre la cobertura, y se requiere ir anexando la inflación establecida por el Banco de México, para tener la seguridad cada año de que el precio del maíz sea bueno. Se dio un buen paso después de largas e intensas negociaciones. Finalmente ganan una con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.