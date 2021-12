Medidas para el Fin de Año

audima

La administración del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, acordó medidas para evitar hechos violentos, accidentes y prevenir nuevos casos de coronavirus.

Vargas Landeros y su equipo de colaboradores se reunieron para definir las medidas a tomar para hacer frente al frenesí de las fiestas de Fin de Año.

El objetivo es que no haya muertos para que familias ahomenses no se enluten y que no se manche el resultado del operativo que se está implementando.

Al tomar el poder en noviembre, a esta administración le va a tocar por primera vez la fiesta de Fin de Año, celebración en la que algunos equivocadamente realizan disparos al aire. Lo ideal es que se previniera que no ocurriera, pero si alguien lo hace lo correcto es que se actúe en su contra.

La ingesta de alcohol es otro “mal hábito” en esta fecha y más si se combina con el volante. Van sobre estos cafres del volante.

A todo esto se le agrega que hay un repunte de casos de coronavirus pese a la vacunación masiva. La concentración de personas y el relajamiento de las medidas han sido factor para ello.

Leer más: Caso del presidente del PAN de Ahome, es una “papa caliente”

Por eso, se han reducido los horarios y aforo en los negocios, además del cierre de El Maviri, el malecón de Topo y las alamedas. Que las medidas sean para bien.