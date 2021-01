Medina, el nuevo en Japama

Hernán Medina Soto tomó protesta ayer como nuevo gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome tras la renuncia de Guillermo Blake Serrano.

La propuesta fue realizada por el alcalde Guillermo “Billy” Chapman a los consejeros de la paramunicipal a los que citó a reunión y quienes aceptaron al hoy exdirector general de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Medina Soto llega en un momento difícil tras descubrirse un desfalco de casi 30 millones de pesos, de lo que al parecer no quiere meterse mucho. Ese tema se lo dejará a otros cuando es una de sus principales responsabilidades atender.

Es posible que desdeñe el caso porque la prioridad trazada es poner orden en lo operativo y financieramente, si es que lo dejan quienes tienen el control de la paramunicipal.

Algunos dicen que Medina Soto tiene que “fajarse los pantalones” para no dejarse “mangonear” por quienes tiene ahí el alcalde Chapman. Eso parece que fue el error de Blake que no supo, no pudo o dejó pasar por alto las “triquiñuelas” que ahí se hacían. Y ahí están las consecuencias.