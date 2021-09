Megabache toma por sorpresa al alcalde de Mazatlán, Benítez Torres

Buzón de quejas. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se llevó una gran sorpresa al descubrir que en la ciudad que gobierna, hay un megabache en la esquina de libramiento Colosio y Munich, por lo que rápido y veloz, ordenó que lo taparan, ya que es un riesgo para los automovilistas. En su página de Facebook publicó su labor, lo que rápidamente fue tomada por los mazatlecos como un buzón de quejas. Los ciudadanos de a pie le pidieron al presidente municipal que repare el problema de las fugas de aguas negras, que ya no distingue a ricos o pobres, lo mismo hay derrames en fraccionamientos que en barrios populares. Fueron decenas de quejas y peticiones que recibió el munícipe, que mejor optó por quitar la publicación. Durante la tarde, ya no estaba en su muro. Ahí nada más para que palpe las necesidades de un Mazatlán que necesita la atención urgente de la autoridad municipal.

Actividad en crisis. “Nada que siempre haya estado mal, puede estar en crisis”, dice una vieja sentencia, y esto bien se le podría aplicar a la situación en la que se encuentra la actividad pesquera, no solo en Sinaloa, sino en el resto del país. Desde hace décadas se analizan las causas de la disminución sostenida de las capturas en la pesquería del camarón. Las explicaciones han ido desde el sobresfuerzo pesquero, al cambio climático y la destrucción de las zonas estuarinas, agravada por la reducción de las zonas pesqueras debido a las políticas de protección ecológica y las políticas impuestas por organizaciones internacionales con intereses supuestamente ambientales. Lo cierto es que al menos a lo que la flota camaronera de Sinaloa se refiere, sí enfrenta condiciones más difíciles por la desaparición de programas de apoyo y subsidios para la compra de combustible. Está además el embargo comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la comercialización del camarón mexicano. Hoy a las 06:00 horas se levanta la veda del camarón en el Pacífico mexicano, y al menos en el arranque solo participará la mitad de la flota (alrededor del 260 embarcaciones), lo cual se traduce en desempleo y los males sociales que esto acarrea.

Jauja tras la emergencia. Y mientras la pesca parece naufragar, el turismo (la segunda actividad económica de Mazatlán) parece tener una rápida recuperación después de la crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid-19. Tan solo el pasado fin de semana, algunos hoteles del destino se reportaron hasta una ocupación del 80 por ciento. No es casual, durante la epidemia, Mazatlán se ha promovido como una zona de descanso segura para los visitantes. Los hoteleros presumen que en estas condiciones, Mazatlán se ha impuesto como el quinto mejor destino de descanso, no solo a escala nacional, sino de Latinoamérica. Solo falta un esfuerzo decidido por mantener esa posición.

Caminito de la escuela… El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, adelantó ayer que están analizando la posibilidad de regresar a clases totalmente presenciales para el próximo mes, pero admitió que esto dependerá de que el alumnado, tanto de bachillerato como del nivel profesional, completen sus esquemas de vacunación, ya no solo hablar de la primera dosis, por lo que reconoce que este proceso de regreso a las aulas es de analizarse. Incluso, aseguró que no se dejarán llevar por el color del semáforo epidemiológico. Quizá no olvida aquella analogía hecha por el dirigente del SNTE sección 73, Fernando Sandoval, quien dijo que el semáforo en Sinaloa era un semáforo sandía, color verde por fuera, pero rojo por dentro. Aunque siendo realistas, en las últimas semanas han disminuido los contagios en la entidad, no así los fallecimientos, no al menos de manera considerable, por lo que las propias autoridades advierten que independientemente el color en que se encuentre el semáforo, las medidas preventivas no deben hacerse a un lado.