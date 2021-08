Mejor mañana… Bueno no

Todos hemos escuchado el gran dicho de “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”, pero por más que tenga sentido decidimos procrastinar.

Para los que no conocen este término, procrastinar es (en palabras muy fáciles) dejar todo para el final.

Y con este nuevo regreso a clases, siento que todos entendemos de este estrés más que nunca; porque seamos honestos, es poca la gente que realmente empieza una tarea “con tiempo”.

Muchos, como también puedo aceptar que yo, nos vamos con la finta del “mejor mañana, tengo tiempo” y morimos un día antes por no poder terminar la entrega.

Puede parecer hasta jugar un poco con fuego o también con la suerte, porque así como puede ser un gran trabajo hecho de pura inspiración a último minuto, puede ser algo que ni tú entiendes al final.

La verdad es que ser un máster en procrastinar es casi como un arte, un arte que lleva mucho desvelo un día antes, una adrenalina al mandar el trabajo .03 segundos antes que se cierre el portal (porque… vida en línea) y unos arranques de inspiración que salen de la nada porque ahora sí tienes que entregar tu trabajo.

Una cosa que sí considero cierta eso que los profesores siempre repiten, pero muchas veces omitimos, es que los trabajos verdaderamente quedan mejor cuando le inviertes más tiempo y esfuerzo.

Así como no todo se puede hacer de la noche a la mañana, por más que las mamás milagrosas que un día antes de la entrega se desvelaban haciendo cartulinas o maquetas de un volcán de plastilina con explosión incluida (gracias ma, esa fuiste tú).

La realidad es que no se puede hacer todo a las carreras, mucho más cuando se trata de cosas importantes.

Así que más que nada esta columna es un recordatorio para HACER LAS COSAS QUE TIENES QUE HACER ¡YA! Antes de que se haga muy tarde.

Y para los que siguen estudiando, aquí unos leves tips que leí por ahí:

Elimina distracciones (sí, empezando por el celular).

Ponte metas cortas para que no se vuelva pesado.

Prémiate, pero no exageres: nada de eso de “hago una página de resumen y no abro el libro en 5 días”, con 5 minutos está bien.

Creo que estos tres tips son más bien “las cosas que hacemos 10 minutos antes de la entrega, pero debería de ser días antes”.

Como, por ejemplo, cuando hacemos la tarea mientras pasan lista, ahí sí no dejas que te hable nadie y andas como loco concentrado en hacer toda la tarea antes de que pasen tu nombre. Y el sentimiento de soltar el cuerpo y hasta regocijo, ya que la entregas. Ahí sientes que cumples la meta y hasta te chocas las manos con tus amigos porque lo lograste. Repito, no lo recomiendo, pero es el ejemplo perfecto.

En fin, para todos aquellos entrando a clases, sean presenciales o no, les deseo la mejor de las suertes y espero que sí tomen mi consejo. Yo como ustedes, empiezo el día de hoy….

Así de simple: QuédateEnCasa.