¡Mejor prevenir que lamentar!

La raza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad de Los Mochis necesita que le echen aguas con los arbolotes que hay en la región ahora que llegaron las lluvias, pa’ irlos a cortar en caliente, no vaya siendo que los aironazos se presenten sin decir agua va, tumben brazos de los árboles y estos se lleven de corbata los cables de electricidad, ¡y dejen sin luz y en el peligro a los vecinos! Si alguien tiene alguno en mente, échele la llamada al chaca de la CFE local, Rogelio Campoy Gil, al 01 800 690 6900, pero urge, ¿eh?Se solicita alguien que le haga guardia 24 horas a los botones de pánico ubicados en el centro de la ciudad de Culiacán para alertar sobre emergencias que pasen o llamar la atención en caso de ser víctima de algún ataque, porque por lo visto la Policía Municipal no se da abasto, porque el municipio ya registró el robo de cables de algunos de ellos y ya no funcionan. Así que si alguien se anima, llame al chaca de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, al ‘fon’ 760 1427.Se buscan unos cubrebocas y redes para el cabello con el fin de repartirlos entre los trabajadores de los puestos de comida y restaurantes en la ciudad de Guamúchil, pues la regidora del PAS, Iliana Moraga, asegura que aunque se hizo un reglamento durante la administración pasada, este no se cumple, por lo que el médico municipal, Gilberto Aguilar, se ha lanzado a hacer un recorrido por la ciudad y explicarle a la raza de estos negocios cómo está el rollo, si no, les van a dejar caer una sanción. Si sabes dónde conseguirlos, échale una llamadita al médico, al 673 732 0638.Si te consideras bueno en eso de convencer a la gente y también eres bueno sacando cuentas, entonces no pierdas tiempo y ponte en contacto con el departamento de ingresos del municipio de Mazatlán para que les ayudes en el cobro del predial, debido a que por más que hacen la lucha la gente no lo paga y ahora ya hasta se contrató a un despacho para que les haga el cobro, pues se necesitan algunas personas que ayuden en eso. La gente interesada se puede poner en contacto con Luis Guillermo Medrano, director de ingresos municipales, al 915 8000 Ext. 1170, quien anda preocupado por la poca lana que la gente les deja.Urgen detergentes de los más potentes, limpiadores multiusos de excelente calidad y cloros de los más eficaces pa’ ver si así la imagen del Ayuntamiento de Guasave queda limpiecita, y es que a pesar de las obras realizadas, sus funcionarios han dejado mucho que desear con tanto desorden en cuanto a servicios públicos en todo el municipio, que la imagen simplemente está como un ‘chiquero’. Si tienes los mágicos productos, favor de echarle la llamada al ‘secre’ del Ayuntamiento, Juan Ramón Bojórquez Cempóatl, al Tel. 871 8701.