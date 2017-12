Mejor servicio en la Unidad de Servicios Estatales

¡Mejor trato! El director de la Unidad de Servicios Estatales solicita guardias para el módulo de La Campiña en Culiacán, porque el actual guardia no permite el paso a los usuarios que acuden solo a pedir informes, según esto por ser instrucciones de sus jefes. Por lo que se requiere de los servicios de guardias que sean amables y den buen trato a la ciudadanía. Interesados, pueden llamar al teléfono 7 58 01 00, con el ‘chaca’ de la Unidad de Servicios Estatales, Daniel García.Se requiere a toda la ciudadanía que ha estado realizando alguna construcción y que le haya sobrado chapopote, a que lo donen a las autoridades para utilizarlo en el bacheo de las calles de la ciudad de Guasave. Si te interesa unirte a la campaña, solo tienes que echarle la llamada al ‘chaca’ de Obras y Servicios Públicos del municipio, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono 871 87 09.Se requiere varios robots WALL.E de la película del mismo nombre pa’ la raza del ejido Benito Juárez, en Ahome, pues ya no hallan qué hacer con tanta basura de todo tipo, que los mismos habitantes tiran en donde se les da la gana, y aunque los mismos vecinos peguen el grito para que no tiren basura, les vale y siguen tirando. Si usted sabe dónde encontrar de estos robots, favor de echarle el ‘fonazo’ a Claudia Félix García, ‘dire’ de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome, al (668) 816 4027, pa’ que compre unos cuantos y los ponga a limpiar todo el ejido de una vez por todas.Se solicitan los servicios de unos maestros de artes plásticas para que le enseñen los colores a los automovilistas en la ciudad de Guamúchil, ya que en estos días que el tránsito vehicular ha aumentado un buen, pareciera que los conductores no se saben los colores de los semáforos, pues aunque vean que están en rojo, se dejan ir sin importar si provocan un accidente. Si sabes de alguien que se quiera aventar la misión, márcale al comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, al 673 732 39 30.Atención, prestamistas de Escuinapa, el alcalde Hugo Enrique Moreno necesita urgentemente un buen de lana para invertirla en dar un adelanto a los sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), a los que les deben el aguinaldo del año pasado. Esto urge debido a que les prometió darles un poquito de dinero y no les ha cumplido, por eso los trabajadores se fueron a huelga. Así que si alguien tiene una buena feria, favor de ponerse en contacto con el alcalde Hugo Enrique Moreno, al 01 (695) 953 0019. No se compromete pagarles pronto.