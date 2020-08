Mejorarán el aeropuerto de Los Mochis

HISTORIA EN EL DEBATE

31 de agosto de 1970

Mejorarán el aeropuerto. El Comité Pro Aeropuerto de Los Mochis sigue adelante sus gestiones tendientes a la solución del problema de la comunicación aérea que sufre la ciudad. En una reunión tenida por el comité se examinaron las alternativas que ofrece el campo actual y estudiar la alternativa de ampliar la pista existente, para lo cual sería necesario la ayuda de los ejidos Jiquilpan e Hidalgo. Presentes estuvieron el presidente del comité, Martín Estrada; el gerente de la AARFS, Efraín Robles; el profesor Manuel Romero y el licenciado Roberto Balderrama.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se inicia la captura de camarón. Cientos de pequeñas embarcaciones invadirán las bahías del norte de Sinaloa para iniciar la temporada camaronera, que se espera arroje una producción muy superior a las dos mil toneladas. Las aguas se ven cargadas de camarón de buen tamaño y esto hace abrigar firmes esperanzas de superar con creces el volumen captura en la temporada pasada, que fue de aproximadamente 1,800 toneladas, en bahía y altamar. El 15 de septiembre se levanta la veda camaronera en altamar.

Israel no se retira de territorios ocupados. Tel Aviv. Un miembro del gabinete declaró que Israel pudiera retirarse de las conversaciones de paz en el Oriente Medio si los árabes insisten en su exigencia para una retirada completa de los territorios árabes ocupados. Las repetidas transgresiones egipcias de la tregua del Canal de Suez podrían hacer fracasar la iniciativa de paz, ya que pone en duda la buena fe de sus intenciones. Israel no se retirará de los territorios a cambio de vagas promesas que no se cumplen.

Beatriz de la Vega, Señorita Country Club. Dos hermosas reinas, Patricia Ibarra Falomir y Beatriz de la Vega Valladolid, recibieron la más cálida ovación durante el baile celebrado en el Country Club. Patty coronará a su digna sucesora Beatriz, durante la “Noche Mexicana” del 15 de septiembre. Mejor representado no podrá estar en el periodo 1970-71 nuestro máximo centro social, con la elección de la siempre linda Bibi, hija de don Alejandro de la Vega y Caretta y su esposa, Lore Valladolid de De la Vega.

31 de agosto de 1995

Pescadores se someten a la ley. Después de haber obligado mediante el uso de guardacostas, lanchas patrulleras y elementos de la Armada de México, a pescadores de Altata que habían invadido por la fuerza los límites de altamar para capturar camarón, las autoridades de Pesca y el Medio Ambiente reiteraron que no habrá tregua y se hará cumplir la ley. Adu-ciendo que sus familias padecían hambre y que en los esteros y bahías no estaban obteniendo suficiente captura, cerca de 400 pescadores de bahías pretendían seguir violando la veda.

Reabren sistema de recompensas. México, D.F. La PGR anunció la reapertura del sistema de recompensas, iniciado el sexenio pasado, para la captura de famosos delincuentes vinculados con el narcotráfico y en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. A partir de la conferencia de prensa ofrecida por el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla, la dependencia determinó que volverá a colocar en lugares públicos, carteles con los retratos de las personas por las cuales se ofrecen las recompensas.

Protestas por aguacate mexicano. Escondido. Centenares de productores de aguacate de California, protestaron contra un plan para permitir la importación de aguacates mexicanos a Estados Unidos. Portando carteles, los agricultores vitorearon un desfile de maquinaria agrícola manejada por manifestantes en las afueras del edificio del Departamento de Agricultura, donde se iniciaron audiencias para levantar la prohibición de 81 años sobre la importación del fruto mexicano.