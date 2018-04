Menchaca, «la mano que meció la cuna» en el escándalo indígena

El candidato a diputado federal José Menchaca se ganó un tache difícil de borrar, a unos días del arranque de su campaña por el cuarto distrito. Antepuso el pago de favores personales a los intereses que convienen a su partido, el PRI, en pleno proceso electoral, pues fue Menchaca quien provocó la crisis (ya resuelta) en los sectores indígenas por la pretendida imposición de Marco Vinicio “Vini” Galaviz como delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).



Fue Menchaca quien recomendó al Vini, en retribución a que, durante su trienio como alcalde de El Fuerte, nombró a su primo director de Planeación; se trata de Juan Manuel López Menchaca, a quien ahora el candidato acomodó como director de Catastro en Guasave.



Galaviz es uno de los dos exalcaldes más repudiados de la historia de El Fuerte (el otro es el panista Eleazar Rubio) y, por si fuera poco, está en proceso de inhabilitación por presunto mal manejo de recursos; el síndico procurador Leonel Vea Gámez lo acaba de confirmar.



El gobernador Quirino Ordaz tuvo que entrar a operar de última hora para deshacer el entuerto. Su emisario, el secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo, se reveló como hábil negociador al lograr que los indígenas inconformes con el nombramiento del Vini (los seis gobernadores tradicionales indígenas irrumpieron en la rueda de prensa del lunes donde se anunció la designación) levantaran el plantón que tenían en la CDI. Anoche continuaban en una mesa de negociación donde el Consejo de Gobernadores Yoremes pide que el delegado sea, por principio, indígena, que domine la lengua mayo tanto como la castellana y que tenga estudios universitarios, para que sepa defender sus derechos ante las instancias de gobierno. Perfiles los hay, y son varios, afirmaron al soltar un nombre como ejemplo: el joven Emeterio Torres.



Recordemos, por otra parte, que Vini Galaviz se comportó en la presidencia municipal como un enemigo del PRI durante las elecciones del 2016, pese a que llegó bajo esas siglas. Desató una guerra sucia y grandes sumas de dinero en contra de la candidata del tricolor a sucederlo, Nubia Ramos, quien aun así triunfó dos a uno. La fuerza de Quirino como candidato a gobernador por un lado, y por el otro el apoyo de José Luis Lachica, quien como coordinador de regidores del PRI fue el único en el cabildo en defenderla y confrontar al alcalde, resultaron factores clave para la victoria de Nubia, quien hoy está en busca de la reelección como alcaldesa.



LE GANÓ LA POLACA. Renunció esta semana el Dr. Víctor Manuel Díaz Simental a su cargo (una especie de «superasesor») en la Secretaría de Salud, que ocupaba desde noviembre del año pasado. Al parecer ha optado por no explicar sus razones públicamente, lo que sabemos es que no salió peleado con nadie. Algo nos dice que se integrará (o ya lo hizo) a algún proyecto político electoral, tema que ha ocupado su mayor interés en los años recientes: fue diputado local por el PRI en 2013 y candidato a alcalde de Escuinapa por Movimiento Ciudadano en 2016. Pronto sabremos en qué anda el prestigiado cuanto estimado galeno.



TIANGUIS 10, GRILLA 0. Los más diversos sectores de poder organizados en sindicatos, asociaciones o simples oportunistas que anunciaron plantones y hasta con «boicotear» el Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018 se han topado con pared. El gobernador Quirino Ordaz sabe aplicar mano firme, sobre todo cuando de extorsiones políticas se trata, de manera que todo está solucionado y el puerto (más bello que nunca) listo para la inauguración del magno evento el domingo próximo, en ceremonia que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto.



Los ojos del mundo voltean hoy no solo hacia Mazatlán, sino a Sinaloa entero y sus múltiples oportunidades para el desarrollo turístico. Viene mucha inversión extranjera al estado, amigos. Esto apenas empieza.