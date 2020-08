Mensaje a gobierno federal

Los pescadores dejaron ayer un mensaje de advertencia a la Conapesca: la demanda de un subsidio federal para la compra del combustibles va en serio. Luego que los trabajadores del mar se enteraron que no había una respuesta aún por parte de la Federación, decidieron bloquear la avenida Camarón Sábalo.

Ahí, frente a las oficinas de la Conapesca, donde habían acordado las fechas para e inicio de las capturas, pusieron sillas, troncos y mantas. “Queremos trabajar, de dádivas no vamos a subsistir”, rezaba una de las lonas. Y es que de acuerdo con los líderes de armadores, de no darse un apoyo para la compra de diesel marino, muchos barcos no saldrán a pescar.

Eso se traducirá en una disminución de trabajo y menos alimento para los mexicanos, en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19. La desaparición del subsidio para la compra de combustible ha sido gradual durante la administración de la Cuarta Transformación y para la próxima temporada, no hay presupuesto.

Durante el último año del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto, se otorgó un subsidio de 5 pesos por litro de diesel. De ellos, 3.5 pesos fueron aportados por la Conapesca y el resto por la Secretaría de Hacienda. Luego, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo dio 3.5 pesos, aproximadamente.

Para el próximo periodo de capturas se ha propuesta 5.44 pesos. El gobierno federal se comprometió a dar respuesta ayer 27 de agosto. La respuesta no llegó y la inconformidad del sector pesquero se ha vuelto a reavivar. La advertencia va en serio.

Los pescadores están dispuestos a la movilización social para garantizar las fuentes de trabajo y la generación de alimentos para las familias mexicanas. Los bloqueos, las marchas, la protesta abierta y pública serán las medidas de presión. La respuesta, está en espera.