Mentes perversas

Tanto en la política como en los negocios existen mentes que lo único que buscan es obtener recursos o servicios personales sin importar perjudicar a los demás o acabar con instituciones y empleos.Si usted tiene una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) o busca financiamiento, tenga en consideración esta historia que involucra a Héctor García de Quevedo Topete, personaje que no goza de la mejor reputación en el ámbito de los negocios.Estuvo detenido en el 2015, debido a una extorsión que trató de realizar a Germán Larrea de Grupo México, donde trabajo por más de 27 años, exigiendo ilegalmente que se le entregaran más de 65 millones de acciones del grupo. Larrea no aceptó el chantaje y lo metió a la cárcel.García de Quevedo llegó a Grupo México y se ganó la confianza de su papá, Jorge Larrea, que lo promueve para crecer en diferentes puestos de la empresa. Durante años corrían versiones acerca de supuestos fraudes que cometía en contra de quien tanta confianza le tuvo.A la muerte del fundador de la Minera México y la asunción de su hijo, García de Quevedo fue separado de la compañía por acciones por irregularidades. Pero gracias a su hermano Xavier, actualmente vicepresidente del grupo, libró acciones penales.En 2007 Héctor García de Quevedo fue nombrado presidente del Comité de Auditoría de la microfinanciera En Confianza, donde cada año y hasta el 2010 reportaba a los accionistas el supuesto buen estado en la que se encontraba la Sofom, coincidiendo con los auditores externos.Sin embargo, su enfermedad de poder y de dinero lo llevaron a cometer irregulares: se alió con directores de la empresa e inventó un supuesto saqueo por malos manejos en la administración, contradiciendo los reportes donde consignaba la buena operación de la financiera.En estas condiciones, convocó al consejo de administración junto con el director general, que fungió como pantalla para tratar de tomar control del negocio. Tiempo después se comprobó la inocencia de los administradores que llevaron a En Confianza a convertirse en un modelo en rentabilidad, trabajo, reputación.La consecuencia final fue la quiebra de la Sofom y la pérdida del patrimonio de los socios y de cientos de empleos: nada le importó a García de Quevedo. Ahora anda a salto de mata evadiendo la acción de la justicia.Un tema importante de la reunión de hoy entre el actual director de Pemex, Carlos Treviño, y el próximo titular de esa empresa, Octavio Romero, es el análisis de los 105 contratos petroleros que asignaron Emilio Lozoya y José Antonio González Anaya. Pero no menos relevante serán las licitaciones y asignaciones que se otorguen en la recta final de la presente administración. Es el caso de la número PCON_00055891_1, para Servicios de Transporte de Carga y Descarga de Materiales en Puertos del Golfo de México adscrita a la Subdirección de Servicios a la Explotación, que dirige Rodrigo Hernández. Este funcionario pretende asignar a la empresa Ocean Marine la licitación en la que participa su hermano, Carlos Hernández, con lo que cae en conflicto de interés. En caso de que no gane Ocean Marine, el plan B de Rodrigo es beneficiar a otro de los favoritos de esa subdirección: INDHECA Grupo Constructor, socio de Odebrecht, la cuestionada firma brasileña sujeta a investigación. Pero ni Ocean Marine ni INDHECA cumplen con las especificaciones técnicas, pues no poseen los equipos necesarios para proporcionar el servicio. Así, las complicidades y corrupción en esta área estratégica de Pemex.Pues nada, que por lo menos en la Secretaría de Hacienda ya se empezaron a girar instrucciones para que los funcionarios de primeros y segundos niveles presenten sus renuncias a más tardar el próximo 1 de octubre. Dicha renuncia se hará efectiva el 1 de diciembre, que es cuando Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como nuevo Presidente de México. La medida busca garantizar una etapa de transición ordenada. De hecho, a partir de ese 1 de octubre los actuales funcionarios se empezarían a reunir con sus pares del equipo entrante que encabezará Carlos Urzúa para entregar paulatinamente sus actividades. Las renuncias aplican al secretario, subsecretarios, oficial mayor, directores, jefe de unidades, al procurador fiscal, subprocuradores, comisionados y vicepresidentes de los organismos reguladores. La consigna es “nadie se queda” y se infiere como medida defensiva contra potenciales actos de corrupción. Y es que negocios de última hora podrían tentar a más de uno. La renuncia adelantada convierte a los funcionarios en “patos cojos”.Fíjese que Juan Armando Hinojosa se le está adelantando al gobierno del Estado de México, que comanda Alfredo del Mazo Maza. No hace mucho le reportamos que su administración quería recuperar la concesión de la carretera Naucalpan-Toluca de 39 kilómetros. Esa vía fue concesionada a Grupo Teya el 24 de abril del 2007. El entonces gobernador Enrique Peña Nieto se la otorgó a Hinojosa. A once años la carretera de dos carriles acusa un avance de casi 70% y no se ve que vaya avanzar. Lleva cinco años prácticamente parada en un tramo de tres kilómetros por conflictos con ejidatarios de Xochicuautla. Teya se quedó sin recursos. La cuestión es que Hinojosa recién contrató al BBVA-Bancomer que capitanea Eduardo Osuna para encontrar un comprador. Están interesados Pinfra de David Peñaloza, IDEAL de Carlos Slim y el fondo BlackRock que preside Larry Fink, socio del empresario tamaulipeco.