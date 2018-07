Mentira y robo; las preguntas

Queda claro que los jefes de Morena y su candidato presidencial mienten sobre el fideicomiso a los damnificados. ¿Por qué? Porque es evidente un robo de 80 millones de pesos.



Por eso las preguntas.



1.- ¿Por qué engañar a los ciudadanos, presidente electo?



2.- ¿Por qué usted dijo una cosa —que el fideicomiso sería para los damnificados—, y sus subordinados tuercen la realidad?



3.- ¿Sabía del robo de casi 80 millones de pesos?



4.- Si su respuesta es “no”, nadie creerá ese “no”, pues todos saben que el único mandón en Morena es López Obrador.



5.- ¿Quién lo engañó, presidente electo?



6.- ¿De qué tamaño es la responsabilidad de Citlalli, alias Yeidckol?



7.- ¿Qué responsabilidad tienen sus hijos, presidente ganador?



8.- ¿Por qué tampoco aclara el lavado de dinero exhibido en un audio entre José Ramón y Citlalli?



9.- ¿De verdad cree, presidente, que los ciudadanos se tragan el cuento “de una vil venganza”; cree que los ciudadanos son tontos?



10.- ¿Quién ordenó el lavado de dinero, documentado por el INE?



11.- ¿De dónde salieron millones de pesos en efectivo?



12.- ¿Es dinero del crimen organizado y el narcotráfico?



13.- ¿Por qué Morena y su candidato ganador parecen gemelos de la mafia del poder y de los rapaces empresarios?



14.- ¿Renunciaría a su triunfo en las urnas, si la autoridad prueba la mentira y el robo, en la tercera sanción más cuantiosa en la historia electoral mexicana?



15.- ¿No le avergüenza y le provoca cargos de conciencia usar la tragedia de los damnificados para ganar una elección?



16.- ¿Ya sabe quién aportó el dinero, quién autorizó el robo y quiénes se beneficiaron del lavado de dinero?



17.- ¿Cuánto dinero se lavó en todo el país, ante la evidencia de que corrían verdaderos ríos de dinero en distintas entidades?



18.- ¿El dinero lavado fue a la candidatura presidencial?



19.- ¿Debemos entender, presidente electo, que en México todos los partidos y sus candidatos ganan elecciones a billetazos?



20.- ¿Para eso el candidato ganador purificó a Lino Korrodi, para hacer lo mismo que “los amigos de Fox”; para hacer trampa?



21.- ¿Por qué en el fideicomiso de la transa, aparecen militantes de Morena que también son directivos del semanario Proceso y del diario La Jornada?



22.- ¿Existe complicidad de esos medios afines a su causa en la real “estafa maestra”?



23.- ¿Por qué los medios afines a AMLO, periodistas militantes e intelectuales alineados no cuestionan la tercera mayor estafa electoral en la historia mexicana?



24.- ¿Por qué si la estafa del fideicomiso para los damnificados es del doble del costo de la Casa Blanca no aparecen los mismos críticos de Peña Nieto y su esposa para gritar con el doble de intensidad? ¿Por qué se quedan callados?



25.- ¿Por qué a pesar de que el numeral 18 de los 50 puntos contra la corrupción prohíbe —“fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”—, Morena solapa un fideicomiso tramposo.



La justicia no es un acto de fe y nadie debe estar impune.



Al tiempo.