Mentiras y verdades a medias en torno a las vacunas provoca incertidumbre

Que hablen claro. En el tema de las vacunas se han dicho muchas mentiras y verdades a medias. El tema está en boca de todos. El Gobierno no ha entendido que para millones de mexicanos es de vida o muerte el programa de vacunación. En primer lugar, deberían de informar si hay o no suficientes vacunas para proteger a todos los mexicanos. Hay que recordar que somos 120 millones. O cuando menos que digan cuándo realmente tendrán las vacunas y cómo y cuándo habrán de aplicarse. Qué necesidad hay de darle tantas vueltas a la vacunación, cuando se pueden instalar módulos en diversos lugares accesibles para la población y aplicar la vacuna. Así tal como se hace con la vacuna de la influenza, por citar un ejemplo. En esos módulos se registra al vacunado y se aplica a quienes cumplan con el requisito establecido de tener 60 o más años. Al resto de la población se le puede orientar a que espere su momento. Pero no. Pareciera que el Gobierno no ha logrado entender que vacunas y coronavirus es una carrera de muerte. Tan mal andamos, que si este Gobierno tenía pensado programar por etapas la vacunación, tuvo un año para crear una página de internet para el registro. Pero no. Sacaron de la noche a la mañana una página que apenas la anunciaron se “cayó”. Quedó fuera de funcionamiento. Hacen las cosas con las patas. No han entendido la situación de tensión, de estrés que enfrentan millones de mexicanos. Más de 161 mil muertos los deberían de hacer entender. O, ¿a que están jugando?

La movilidad, otro atractivo. Mazatlán se convertirá en el primer destino turístico del país que cuente con una ciclovía de 18 kilómetros. Más alrededor de 12 kilómetros si se cuentan los parques lineales. Al arrancar ayer la construcción del tramo de ciclovía La Marina-Playa Brujas, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que Mazatlán ofrece al visitante una de las ciclovías más grandes del país, lo que se convierte en un atractivo para recorrer en bicicleta o a pie la zona turística del puerto. Desde Cerritos hasta Olas Altas, la ciclovía permitirá a quien guste de utilizar bicicleta un paseo poco común para los visitantes. Incluidos, claro está, los locales. Este tipo de obras le suman al valor que Mazatlán está escalando como destino turístico. Y en consecuencia para beneficio de miles de personas que dependen de la actividad turística.

Van contra “El Yiyo”. En Escuinapa está a punto de desatarse la guerra. El alcalde de Morena, Emmett Soto, está apuntando las baterías en contra del exalcalde y actual aspirante a la presidencia municipal, Hugo Enrique Moreno, conocido popularmente como “El Yiyo”. Y es que ayer, Soto inauguró las oficinas del Órgano Interno de Control. Y ahí mismo, su titular, Marco Antonio Cázares, adelantó las investigaciones que están realizando. Las denuncias que se han recibido. Y montos de recursos importantes que están por aclarar su destino. ¿Y qué creen? Esas indagaciones involucran a la administración que encabezó “El Yiyo”. Ante esto, todo parece indicar que la administración morenista irá por el intento de invalidar las aspiraciones políticas de Hugo Enrique Moreno. La veda electoral impuesta por el INE no impide para nada la guerra que está desatada en diferentes frentes de Sinaloa. Morena y sus simpatizantes buscan a toda costa “descarrilar” a la Coalición formada por el PRI, PAN y PRD, donde por cierto, también se están librando batallas internas en la lucha por las posiciones en los 18 municipios de Sinaloa. Aseguran que se va caminando. Habrá que ver cómo le hacen.