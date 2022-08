Merary Villegas, nueva líder de Morena Sinaloa

Línea firme

Una vez superada la elección interna de Morena en la que Merary Villegas fue declarada formalmente líder estatal de ese partido, dicen que con el apoyo del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, no parece que la guerra en contra del Partido Sinaloense vaya a menguar. La nueva líder advirtió, apenas tomó posesión, que no hay en su agenda ninguna intención de acercamiento con el Partido Sinaloense.

Se coló

Las circunstancias favorecieron a la diputada ahomense Juana Minerva Vázquez para ser electa ayer presidenta del Consejo Estatal de Morena. No había quedado como consejera, pero la purga de la ligada al pasismo Marcia Guadalupe Castro la subió a consejera y revivió su sueño de ser la líder de Morena. Esto no se le hizo, pero le dieron el consejo para que la elección estuviera “planchada” para Merary Villegas.

Cumplir y medirse

El sábado, el alcalde Luis Benítez criticó a los mazatlecos que no pagan el impuesto predial o su recibo de agua potable, y aseguró que su administración ha cuidado los recursos que son del pueblo. Debería pensar que si su gobierno hace gastos excesivos, como comprar luminarias de 187 mil pesos cada una, en viajes o gastar millonadas en monumentos, pues la gente se desmotiva a pagarle para que gaste en eso... ¡y con esta crisis!

Esperan audiencia

Más de un mes tiene el líder del Stashag en Guasave, Alejandro Pimentel, esperando que el alcalde le consiga una audiencia con el gobernador para ver el tema de unas sindicalizadas que fueron despedidas y a las que se busca reinstalar, pero la famosa reunión con Rubén Rocha Moya no les llega. Tal parece que la gente del Ayuntamiento no sabe o hace que no sabe con quién se gestionan esas audiencias, pues nada han logrado al respecto.

No aprovecha

Quien tiene todo y la vez nada es el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo, pues con tan buena amistad con el gobernador Rubén Rocha Moya no aprovecha para hacer gestiones por el bien del municipio, seguro esto le abriría las puertas a muchos beneficios en pro del desarrollo del pueblo, pero lo está dejando pasar. Como buenos políticos sólo utilizan el compadrazgo cuando les conviene y no en beneficio de la ciudadanía.