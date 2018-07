Meraz fue titular, y Peña no salió ni a la banca

De los jóvenes futbolistas que buscan consolidarse en la Primera División Nacional y son oriundos del municipio de Culiacán, tenemos que en la fecha dos Roberto Meraz jugó los 90 minutos con Monarcas Morelia que se impuso a Santos 3-1 y Alexis Peña no salió ni a la banca con los Tuzos del Pachuca que cayeron frente a Querétaro 1-0.

Meraz debutó con Monarcas en la primera jornada en el duelo que perdieron frente a Toluca, al ingresar a la cancha a los 55 minutos de tiempo corrido. Al parecer su primera actuación convenció al técnico Roberto Hernández, quien lo repitió frente al campeón y jugó todo el encuentro.

En tanto que Alexis Peña, orgullo de la sindicatura de Eldorado y jugador de Tuzos, jugó todo el encuentro en la primera jornada en la que cayeron contra Monterrey, pero ya no apareció ni entre los suplentes en el choque que volvieron a perder ante los Gallos Blancos de Querétaro con idéntico marcador de 1-0.

Estaremos al pendiente para ver si Alexis regresa a la formación en la siguiente jornada y si Roberto Meraz se mantiene como titular con Monarcas en su reciente debut en la máxima división del balompié mexicano.

El otro culichi que ya está consolidado en el futbol mexicano, el volante Javier Güémez entró de cambio con Querétaro en la parte complementaria y el que sigue sin debutar con Monarcas es Mario “Mono” Osuna.

Nada bueno. Esas dos derrotas en fila que ya suman las Chivas del Guadalajara con José Saturnino Cardozo al frente del equipo no es un inicio nada promisorio, sino se revierte pronto la situación, dudamos de que este entrenador dure mucho en el cargo, pues el cuadro tapatío ya no está para ser huésped de los últimos lugares en la Liga MX.

Pero la derrota que sufrieron en su propio estadio ante Cruz Azul 1-0, no se debe calificar como algo sorpresivo, pues por si usted no lo sabía, las Chivas no ganan en su cancha desde el mes de noviembre del año pasado.

Eso sí, debemos darle mérito al triunfo de Cruz Azul que ya suma dos al hilo para colocarse al frente de la tabla, sin embargo, sentimos que el atractivo de este duelo, considerado el mejor de la jornada, se vino abajo por las malas condiciones del terreno de juego, debido a la intensa lluvia que se registró en Guadalajara y que no dejó que los jugadores pudieran mostrar todo su potencial.

Sigue adelante. El cuadro de Monarcas Morelia en el que milita Juan Alejandro Martínez, hijo del doctor que lleva el mismo nombre, avanzó a la fase de los octavos de final del torneo de fuerzas básicas sub-13 que se realiza en Toluca, al empatar ayer 2-2 con las Águilas del América, nada más que esta noticia se vio empañada por el hecho de que los chicos que representaron a Dorados de Sinaloa no corrieron con la misma suerte al quedar eliminados. Veremos hasta dónde le alcanza al junior del Tigre Martínez.