Mercado Pago por 15 millones de clientes este año

*Inicia discusión en CRE para nueva NOM de diesel UBA este año; Heather contactos y concurso de ICA en agosto; se estrella COPARMEX en CONASAMI y CCE aún pondera

HACE UNOS DÍAS la firma argentina de comercio electrónico, Mercado Libre, se convirtió en parte del listado de las 100 empresas del índice Nasdaq con una capitalización de 124 mil millones de dólares, en sustitución de Yahoo.

Fue digamos otro galardón de esta compañía fundada en 1999 por el argentino Marcos Galperín y que se ha convertido en uno de los puntales en la región con 182 millones de usuarios registrados.

Con 45 años el hombre de negocios aún sigue al frente y su llegada al índice Nasdaq se da después de una década de estar listada ahí.

Mercado Libre México que dirige Ignacio Caride se ha transformado en un ecosistema de negocios para ofrecer soluciones a individuos y empresas para que se publiciten en la red, realicen envíos y cuenten con fórmulas de pago.

Mercado Pago es una de sus subsidiarias que surgió hace 14 años y en 2016 significó transacciones por 7 mil 800 millones de dólares vía un mecanismo que permite pagos y cobros de forma simple y seguros.

Con la baja bancarización, lo que se traduce en que 56% de la población no accede a esos servicios, una plataforma de pagos es esencial para el mercado on-line.

Hoy Mercado Pago que comanda aquí Christian León permite a la clientela pagar en tiendas de conveniencia o cadenas de farmacias como OXXO que lleva Carlos Arenas, Circulo K de Carlos Kalach, Farmacias del Ahorro de Maximiliano Leonardo, con los que hoy cubre 26 mil puntos de venta.

Para los pequeños comercios incluso se tiene un dispositivo que se conecta vía el celular y que es más barato que las terminales transaccionales que ofrece la banca, pues no requiere saldo mínimo y no hay que pagar mantenimiento. El cobro por operación es de 4.99 pesos.

Con el tiempo Mercado Pago se ha convertido en la plataforma de pagos de origen latinoamericano más grande de la región. Aquí cuenta con 12 millones de usuarios y este año espera llegar a 15 millones, ya que crece más aprisa que la industria.

México es una gran oportunidad por lo mucho que falta por avanzar en e-commerce. Si bien dicho negocio ya significa 27 mil millones de dólares, en lo que es retail la cifra se acota a 9 mil millones de dólares, menos del 1% del total, cuando en Brasil está en 5%.

Entre las tendencias muy claras que evidencian el potencial del comercio electrónico, está el smartphone como herramienta y que ya significa 50% del universo de celulares, plataformas libres como Androide, soluciones de pago específicas para Pymes, seguridad y operaciones transparentes.

Mercado Pago ha buscado además reforzar su portafolio de productos. En México tiene 8 mil tarjetas de débito, pero además con el soporte de la Ley Fintech que prepara la CNBV de Jaime González Aguadé, el horizonte de oportunidades se ampliará.

Una línea que ya se pulsa son créditos para Pymes, básicamente para capital de trabajo. Son por invitación, en función del historial de los clientes y con recursos propios. La idea es reproducir el modelo en Argentina y Brasil.

Así que Mercado Pago apuesta fuerte para reforzar con más vigor el soporte transaccional de ventas “on-line”, en donde Mercado Libre es uno de los 50 sitios más visitados del mundo con más de 50 millones de productos.

EL RUBRO DE camiones encajado en ANPACT que lleva Miguel Elizalde, está a la espera de que SEMARNAT de Rafael Pacchiano de a conocer la nueva norma ecológica 044 a la que deberán sujetarse esas unidades a partir del 2018. El asunto se ha discutido fuerte. Un elemento esencial será el diesel ultrabajo en azufre (UBA) para los nuevos motores. En este caso la pelota está de lado de la CRE que comanda Guillermo García Alcocer, que deberá tener a su vez la NOM específica. Le adelanto que ya hay grupos de trabajo y el enfoque es tener un combustible de última generación creado para generar menos emisiones. Deberá estar listo a fin de año para que igual entre en funciones en 2018. Se contempla un periodo de transición para que PEMEX de José Antonio González Anaya realice las inversiones en las plantas de diesel desulfurado.

NO HACE MUCHO le adelantaba que el abogado Thomas Heather fue invitado para fungir como conciliador del concurso de ICA. Se conoce que ya ha tenido contactos con Bernardo Quintana, Rodrigo Quintana, Guadalupe Philips timón financiero y David Martínez, flamante nuevo socio, y quien tiene un buen portafolio de la deuda en bonos de la alicaída constructora. En breve también habrá conversaciones con SHCP de José Antonio Meade y los tenedores de deuda. El punto es crear compromisos para una reestructura consistente. En ese sentido aún habrá que esperar quizá a agosto para que inicie el proceso ante IFECOM de María Esther Sandoval.

LA SEMANA PASADA la CONASAMI de Basilio González rechazó la propuesta que le entrego COPARMEX para el nuevo aumento al salario mínimo, puesto que no incluye a toda la IP. Le comentaba del proceder protagónico de Gustavo de Hoyos que no ha gustado al interior del CCE que preside Juan Pablo Castañón, curiosamente también ex COPARMEX. Y es que la discusión en torno al tema no ha concluido ahí.