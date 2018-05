Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ** Mexicanos notables en el primer mes. Y esta nueva cara de los peloteros de México se debe, en gran parte, a la Academia del Carmen. Un caballerito de 29 años, llamado Héctor Velázquez (M. Rojas), punto menos que desconocido, no solo ganó este año sus primeras cuatro decisiones, con efectividad de 2.05, sino que terminó la campaña anterior con 3-1, 2.92, total de 7-1, 2.51 en sus primeras ocho experiencias en las Mayores... *Al mismo tiempo, Roberto “el Cañoncito” Osuna (Blue Jays), ha salvado ocho juegos, y Christian Villanueva (Padres), el Novato del Mes de abril, figura entre los líderes, con nueve jonrones… ¡Viva México!... ** Nació en Miami, hijo de cubanos, y lanza para los ilustres Huracanes de la Universidad de aquí. Es probable que más tarde o más temprano vean su nombre de las marquesinas más chic de las Grandes Ligas, es Andrew Cabeza. Yo que te digo… ** José Peraza (Rojos) ha conectado de hit en nueve de sus últimos 10 juegos, incluso en cinco disparó más de un incogible, para 391 de promedio en ese período, de 46-18…-o-o-o-“De no haber sido por el buen humor, jamás hubieras conocido tantas cosas buenas”… Anónimo.-“Si nadie ni nada puede mejorarte de ánimo, lo único que te queda es el buen humor”… Pablo Motos.- “-o-o-o-** Este fin de semana abruman a Ichiro Suzuki en Seattle con homenajes de todos los tipos, especialmente por fanáticos espontáneos, ya que, a los 44 años, anunciará su retiro del beisbol pasado mañana domingo… ** ¡Otra vez Ángel Hernández! El peor umpire de Grandes Ligas en la historia. Es increíble que siga en esas funciones. Ahora el drama de la semana es con CC Sabathia (Yankees), quien se queja de que numerosos strikes suyos se lo cantó bolas en juego frente a los Angelinos. Pero no ha protestado solo CC, también los lanzadores del club californiano. El cubano es malo de lado y lado… ** Matt Harvey (Mets) está tan enguerrillado porque lo cambiaron de la rotación al bullpen, que se dedica ahora a pasar noches enteras en discotecas, por supuesto, tomando licor. Tenía muy mala temporada de abridor, y como relevista ha sido un desastre. El gerente general, Sandy Anderson, está enterado de la vida pachanguera de Harvey, a quien no quiere nadie en un cambio. Este año cobra cinco millones 630 mil dólares, puede declararse agente libre en octubre y su agente es Scott Boras…-o-o-o-o-“De Príncipe Azul a Viejo Verde no hay más que un paso”… Armandina Cisneros de Uslar.-“Fui tan mal estudiante que me quebraban hasta en asignaturas, o sea en materias, que no existen”… Yatuny Lagueles.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.