¡México Bárbaro!

En futbol, en basquetbol o en cualquier otro deporte es común que los jugadores que practican el juego destructivo tiran el balón a las gradas o “quiebran” a uno de los líderes contrarios, pero son simples juegos, al final no pasa nada, pero en la vida real, cuando se trata de países, de la lucha por el poder, el daño que se hace es mucho mayor y al parecer es el caso de la matanza de 13 personas adultas y un niño perpetrada en Minatitlán, Veracruz, el fin de semana y que deviene en tragedia nacional.

En plena Semana Santa esta masacre no es exclusiva de Veracruz, podía haberse perpetrado en cualquiera de los puntos rojos de la violencia que lacera al país, en Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán o en la frontera norte, donde predomina el control de los cárteles de los grupos delictivos. Por fortuna, Sinaloa se ha pacificado durante los últimos meses pero es preferible tocar madera.

La barbarie no puede ser nuestra. Hace varios sexenios que México se compara en violencia con los países como Siria, Libia o Yemen, que libran guerras fratricidas. Se esperaba que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador la situación cambiaría, pero como las bandas de criminales no se disuelven al mero conjuro del “amor y paz”, urge concretar la Guardia Nacional con la que se enfrentará a la delincuencia.

De inmediato surge el clamor de los expresidentes, de los grupos de poder, exigiendo que AMLO renuncie, pero desde el gobierno el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, responde también a bote pronto y acusa que es la secuela de la corrupción de los sexenios anteriores en que desde el poder se ha amparado a estos grupos criminales que por años han gozado de impunidad.

Aquí en Sinaloa los morenistas recuerdan la calada que las mafias le dieron al gobierno al inicio del sexenio, con una ola de asesinatos, consideran que López Obrador esta enfrentando una situación similar y que él y los integrantes de su gabinete de seguridad tienen que reaccionar y contraatacar de inmediato, si no quieren que el país se les salga de control y caiga en la ingobernabilidad. Vengan de donde vengan estas masacres se tienen que frenar. México no puede seguir siendo rehén de la mafia.



Popurrí. Hasta ayer por la tarde, el coordinador de Protección Civil, Francisco Vega, reportaba 11 personas fallecidas en accidentes, 2 en accidentes acuáticos y 7 ahogados durante Semana Santa, 8 menos que el año pasado, y en Ahome el alcalde Billy Chapman reporta tres muertos: uno de muerte natural, otro en accidente y otro por arma de fuego; así como una excelente coordinación entre las corporaciones que participan en el operativo de seguridad.



QUIRINO. En seco se frenan las especulaciones que el gobernador Quirino Ordaz no quería a Ahome y por eso no venía con frecuencia: el viernes recorrió El Maviri, se dio el lujo de echarse una cascarita de volibol junto con su esposa Rosy Fuentes, y hoy vendrá a poner en marcha los trabajos de reparación del colector pluvial Niños Héroes, junto con el alcalde Billy Chapman.