México, el mejor para los clásicos

Ninguno de los cinco países que compiten en este momento en la Serie del Caribe se compara con México. Lo que se haga en nuestro país y que huela a beisbol es un éxito. Es triste ver los graderíos desolados en Panamá, qué decir de Venezuela, no iba a asistir nadie, porque allá o comes o ves beisbol. En Puerto Rico lo elitista de la gente no permite que se llenen las gradas. Sin duda, República Dominicana es la mejor segunda sede para estos clásicos, y si lo hicieran en Cuba estoy seguro que la fanaticada también asistiría al estadio. Pero ninguno de ellos se compara con México. Para organización y éxito con sus aficionados nuestra tierra se pinta sola.

Si lo hubieran hecho aquí a menos de 10 días de cantarse el playball, la gente iba a hacer los llenos, porque aquí se respira, se come y se disfruta el beisbol como ninguno otro. Y qué curioso, la gente de Venezuela es la que se está haciendo presente y es la que más ruido hace sobre las butacas del estadio Nacional Rod Carew, pero sin duda lo que desean es salir y estar lejos de la crisis que atormenta a todos en ese país. Lo que sí deberán cambiar es el formato de competencia, ya que lo que queremos ver es un “round robin” (todos contra todos). Veremos qué sucede para el 2020. No queda más que rezar que México gane por lo menos un juego.