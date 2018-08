México en Arizona, presente en el Día de la Hispanidad

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Cuando inventaron la escritura era solo a mano, pero como nadie entendía lo escrito por los médicos, a Johannes Gutenberg se le ocurrió inventar la imprenta en 1844”… Joseph McKadew.--o-o-o-o-o-MIAMI es un inmenso barrio latinoamericano cuyos habitantes parecen estar de vacaciones todo el año.Terminada la asamblea de presidentes de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), celebrada en una de la ciudades más bellas de Estados Unidos, San Diego, anunciaron que la próxima será en una de las ciudades más bellas de México, Guadalajara, el 18 de septiembre.Me informa el eficiente Sergio I. Pérez, de los Yaquis, que recibieron la solicitud de la franquicia para Guasave, presentada por el empresario Guadalupe Miranda, a quien le dieron laaaargas. “Estudiaremos el caso, le dijeron”.Deberían haber mandado a Lupe a estudiar la historia de los Algodoneros, y a contar los millones de pesos de los dineros del estado de Sinaloa, que mal invirtió el funesto gobernador Mario López V. Guasave es muy buena plaza para un equipo de una liga menos exigente que la Mexicana del Pacífico. Alguien que puede informarle al dedillo es Jaime Blancarte, quien fuera gerente general de ese equipo.Por aquí veré y atenderé a los ejecutivos de la la LMP, porque vienen a Miami para participar en la Primera Convención de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (que debería ser “y del Pacífico”), entre el 29 y el 31 de este mes.Igualmente acordaron estar presentes en Phoenix, Arizona, el 8 de septiembre, cuando en Chase Field, los Diamondbacks van a celebrar El Día de la Hispanidad con numerosos actos.Entre otros puntos aprobados, está el de la asistencia del equipo campeón de México a la Serie del Caribe, en Barquisimeto.Los propietarios de equipos de esta liga han asimilado perfectamente la realidad de que ellos no son ocho negocios, sino que los ocho son una sola empresa y así tienen que actuar, unidos por el interés deportivo y comercial. Lo de ganar o perder es asunto de los peloteros, el mánager y los coaches en el terreno de juego. Nada más.RETAZOS.- ** Buck Showalter está prácticamente desempleado ahora mismo, porque los Orioles, perdidos en el sótano, ya están anunciando que el nuevo mánager será Mark DeRosa. Pero Showalter tiene mucho prestigio, es muy buen mánager, por lo que pronto estará dentro de otro uniforme. ** Los Mets subieron desde doble A, al lanzador zurdo, hijo de mexicanos, Daniel Zamora, nativo de Loma Linda, California. Ya lleva el uniforme número 73. Daniel, de 25 años, hace cuatro que andaba por las Menores como relevista, ha aparecido en 114 juegos, solo en uno como abridor. Su récord, 7-7, 2.80, 14 salvados. Me dijeron que tiene los lanzamientos para llegar a ser el cerrador de los neoyorquinos.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.