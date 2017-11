México en el “top ten” de PageGroup, dinámica a doble dígito aquí y reclutamiento más allá del TLCAN

MÁS ALLA DEL pesimismo que genera una posible ruptura del TLCAN, dada la posición inflexible del equipo negociador de EU que encabeza Robert Lighthizer, muchas multinacionales confían en la capacidad que tendría México para adaptarse a nuevas condiciones.

La poderosa firma inglesa de reclutamiento PageGroup está en esa tesitura. El francés Rémy de Cazalet de 43 años y que es su mandamás aquí desde hace 7 años, confía en la diversificación global de México y sobre todo en el potencial del mercado interno para resistir ese escenario que aunque extremo, debe considerarse.

Con clientes nacionales y multinacionales de ámbitos como manufactura, financiero, comercio, tecnología, entre otros, digamos que PageGroup tiene una muy buena radiografía cotidiana de lo que sucede en la actividad productiva.

Con sede en Londres PageGroup que comanda a nivel global Steve Ingham opera en México con todas sus marcas para cubrir cualquier necesidad de las compañías.

Llegó con Michael Page –la más conocida- para gerencias senior y direcciones, y luego se extendió con Page Executive para alta dirección, terreno en el que compite codo a codo con Korn Ferry de Horacio McCoy.

También tiene Page Personnel para posiciones y gerencias medias, Page Outsourcing para proyectos de volumen, Page Interim orientada a cubrir posiciones de tiempo definido y Page Talent con el semillero.

PageGroup nació en 1976 y comenzó en 1985 su expansión internacional a Francia y Australia, y ya más en forma en el 2000. Hoy con una facturación anual de unos mil 200 millones de libras opera en 36 países.

A México llegó en 2006 y con 4 oficinas y 250 colaboradores De Cazalet no duda en ubicarla como la número uno en un negocio en el que asegura “no se ven límites”.

Y es que en materia de reclutamiento el mercado mexicano es “inmaduro”. Mientras que en GB el 80% de las compañías acuden a firmas como PageGroup para encontrar talento, y en Alemania y Francia se está en 50%, aquí sólo 10% o 15% lo hacen.

De ahí el crecimiento anual del 20% que ha mantenido la británica, porcentaje que se repetirá este año y quizá en 2018, más allá de la incertidumbre del TLCAN y las elecciones.

Para PageGroup, México es ya el primer mercado de AL, por la estabilidad económica, el avance de las manufacturas y las oportunidades que hay en la identificación de talento.

En ese sentido la dinámica continuará en la misma línea, al menos en los próximos 5 años, por lo que nuestro país ya está en el “top ten” de los mercados prioritarios de este consorcio.

Así que a PageGroup los nubarrones del proteccionismo de Donald Trump no le preocupan demasiado frente a las oportunidades que están ahí a flor de piel en lo que hace al reclutamiento de personal.

+++

Y SI DE oportunidades se trata, en el ámbito de seguros también hay todo por hacer. El monto de primas que hoy tiene México no corresponde al tamaño de su economía. En ese contexto el madrileño Juan Manuel Gironella acaba de echar a andar en abril una plataforma de seguros on line muy sofisticada. Se trata de segurosarca.com. El punto es ofrecer en los mejores términos del mercado toda la gama de seguros que una familia puede requerir. Se arrancó con autos en donde apenas 30% del parque está asegurado. La idea es incorporar gradualmente vida, gastos médicos mayores y seguro de casa, en donde la radiografía no es mejor. Gironella García con una trayectoria de 40 años llegó a México en 1994 al mando de Seguro Mapfre que encabezó hasta 2003. Es un enamorado de nuestro país, de ahí la herramienta que así de golpe ya tiene 4 mil clientes y camina a multiplicarse muy aprisa con productos de Mapfre, GNP, ANA, General de Seguros, Chubb y Quálitas que lleva Noah Couttolenc. Se espera sumar antes de fin de año tres aseguradoras más. Lo apoyan sus hijos Juan Manuel Gironella San Juan en negocios y Javier Gironella San Juan en operaciones. Así que una nueva opción para no batallar.

+++

LOS TIEMPOS DE selección de candidatos por parte de los partidos políticos se acercan, entre ellos el del PRI. Se conoce que entre los nombres que se barajan está el de José Antonio Meade, titular de SHCP. De ahí lo interesante de su presencia hoy en la reunión de consejo directivo de CONCAMIN que preside Manuel Herrera Vega. No hay una agenda en concreto, así que seguramente se evaluará el entorno y se afianzarán simpatías. Meade cuenta con muy buena imagen entre los industriales.

+++

COMO DICTAN LOS cánones en materia de transparencia corporativa, Ángel Losada Moreno dejó ayer la dirección general de Grupo Gigante para mantener sólo la presidencia del consejo. En el timón del mismo fue designado Federico Bernaldo de Quirós González Pacheco con una larga y muy buena trayectoria en la firma.

+++

LE DABA CUENTA de la solicitud de AMEGAS de Pablo González para una prórroga en torno a las pruebas que requerirán efectuar cada 6 meses las estaciones de servicio para certificar la calidad de las gasolinas. La petición que implicaría un ajuste a la NOM 016 está en trámite. Pero más allá de ello, la CRE de Guillermo García Alcocer acaba de expedir la convocatoria para seleccionar los laboratorios de prueba. Las solicitudes se atenderán en un máximo de 3 meses.