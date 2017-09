¡México está de pie! Ante los desastres que han abatido al país, hemos escuchado con orgullo, y hasta con soberbia, que, pese a las catástrofes, México está de pie. Se ha ponderado que los mexicanos, una vez más, han dado muestras de solidaridad, y su noble corazón ha hecho que se tienda la mano a quien la desgracia alcanzó. Hemos escuchado las explicaciones del caso para saber el porqué de la magnitud de la catástrofe.Nuestra ceguera no permite ver más allá de las explicaciones naturales, ni entender las implicaciones espirituales. Podemos centrarnos en las explicaciones científicas de los fenómenos naturales, pero también deberíamos comprender que, ante nuestra necedad y rechazo para enmendar el camino, Dios tiene que recurrir a estos medios para llamar nuestra atención. Y grande como es una tragedia, es sólo un susurro comparado con lo que Dios hará si no hay un cambio profundo. ¿Qué debemos entender de estas tragedias, y de las tormentas y huracanes que rondan nuestras costas y que podrían agravar el dolor del país?Desgraciadamente, después de que pase el sopor del evento, la situación seguirá igual, y la gente seguirá sin entender que Dios está cansado de la idolatría y el ocultismo que impregnan la nación. Está cansado de la corrupción, el asesinato, y el abuso que corroen al país. De la explotación que se ha hecho del empleado, y el clamor de cuyo salario ha llegado hasta Él. Está cansado del alcoholismo, de la drogadicción, el homosexualismo y la prostitución que son la norma de todo día.Con todo, no enmendaremos el camino. Mañana o pasado se aprobará otra ley que venga a sumarse a la cultura de la muerte expresada en el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido. Por muchos días más se enaltecerá la solidaridad mexicana, y creeremos con orgullo, y hasta con soberbia, cuando nos digan que México está de pie. Sí, México podrá estar de pie, pero ya es tiempo que doble rodilla.