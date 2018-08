México tiene dos presidentes

Andrés Manuel López Obrador es oficialmente presidente electo de México, el día de ayer recibió la constancia de mayoría. El próximo primero de diciembre asumirá el poder de manos de Enrique Peña Nieto.



Desde ayer, AMLO ya podrá recibir fondos para la tarea de transición y de planeación para su administración. Lo que todavía no puede realizar son propuestas de ley, ni presidir eventos oficiales.



Asimismo, el día de hoy el presidente electo se volverá a reunir con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional. Ya con la constancia puede avanzar en los trabajos de entrega recepción, seguramente en la reunión de hoy AMLO le pedirá a Peña impulsar la creación de la Secretaría de Seguridad Pública para que arranque operaciones el primero de diciembre, fecha en la que asumirá el poder el tabasqueño.



En su discurso, López Obrador fue muy conciliador. Y aseguró que respetará los poderes, no estaría interviniendo en el Legislativo y Judicial, México tendría una división de poderes, no un presidencialismo. Esto, la verdad, se ve difícil, ya que el próximo presidente tendrá control absoluto en la Cámara de Diputados y Senadores, así como una gran cantidad de Congresos de los Estados.



También vale la pena destacar un análisis que hace López Obrador de su triunfo el pasado primero de julio: “La mayoría de los mexicanos están hartos de la prepotencia y del influyentismo, y están hartos de la corrupción”. Tomar este comentario le sería muy útil al PRI y no ocuparía hacer una plataforma para que los ciudadanos les digan por qué no les dieron su voto. Más claro ni el agua.



Hablando del PRI, la presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que su partido será una oposición firme, crítica y constructiva. Agregó que quieren que a México le vaya bien.



Coincidencia. Gran polémica desató el diputado perredista Jesús Zambrano al declarar que ve arreglo o pacto entre Enrique Peña Nieto y López Obrador para liberar a la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo. El legislador del PRD dijo que “piensa mal y acertarás” al ser cuestionado si era mucha coincidencia que el mismo día liberaran a Gordillo y le entregaran la constancia de presidente electo a AMLO. En este tema, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, definió como coincidencia histórica la absolución de Elba Esther con la entrega de constancia de López Obrador; además, justificó que el caso jurídico de la exlíder magisterial no estaba bien sustentado.



Congreso. Sí pasó, los diputados de Sonora aprobaron a puerta cerrada y en privado avalar la facultad de veto del Ejecutivo estatal al presupuesto anual que presente el legislativo. Además, dieron madruguete al eliminar el fuero, reformaron la constitución del vecino estado, todo durante sesión extraordinaria el día de ayer. Por cierto, los diputados llegaron en vagonetas y salieron por la puerta trasera del Congreso, todo con un hermetismo total. Todo esto provocó una lluvia de críticas de los medios de Sonora, muchos aseguraban que no iba a pasar, lo que pasó ayer. Pendientes porque en el Congreso de Sinaloa también podría haber madruguete.



Obra. El gobernador Quirino Ordaz Coppel puso en marcha los trabajos de construcción del colector de drenaje pluvial Centenario, esta obra atenderá a 20 mil habitantes de la zona sur de Los Mochis, en donde hay problemas de inundaciones. De hecho, la ciudad considerada como una de las mejor planeadas sufre serios problemas de inundaciones, a pesar de estar muy bien trazada.



Memoria Política. “Los hombres creen gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos”, Julio César.