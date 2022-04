audima

La nueva realidad. La consulta ordenada e impulsada por López Obrador despeja toda duda. Hoy, México vive otros tiempos. Buenos para unos. Malos para otros. Preocupantes para algunos. De inicio, el presidente se ha encargado de encabezar una campaña de enjuiciamiento contra quienes integran el Instituto Nacional Electoral. López Obrador y sus seguidores desataron una campaña para desprestigiar y descalificar al “árbitro” de esta consulta. Malo. El INE fue quien condujo por la legalidad la campaña que concluyó con el reconocimiento oficial de López Obrador como ganador de la elección del 2018. Hoy ese INE es desprestigiado una y otra vez por el propio presidente. El INE ha acordado en base a la ley, que en esta consulta los servidores públicos deben de abstenerse a realizar campañas. A no utilizar los recursos públicos en esa campaña. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. Y López Obrador aparece como el principal incitador para violar la ley. He ahí que todos sus funcionarios están en campaña. El presidente se dice que instruyó a todos sus gobernadores de Morena que se metan a la consulta. Que no se detengan ante nada. Las carretadas de dinero para acarreos pago por voto está ahí. Todo, absolutamente todo lo que antes desde la izquierda se criticaba, se acusaba a quienes lo cometían y violaban la ley, hoy se realiza sin pudor alguno, y lo que es peor, lo presumen. Son sin duda nuevos tiempos. Son tiempos en los que el poder se impone. Son tiempos en los que violar la ley se ve con normalidad en tanto beneficie a los violadores.

Rocha Moya acarreará gente. Y ya que estamos en violar la ley en esta consulta, el gobernador Rubén Rocha Moya no se quiso quedar atrás. El pasado martes participó activamente en el mitin que se realizó en Culiacán que vino a encabezar el líder de Morena, Mario Delgado. Ahí, sin ningún rubor, Rocha Moya dijo que acudió para hablar de la revocación de mandato. Y consciente de la violación a la ley le pidió al líder de Morena que lo defienda por si el INE quiere revocarle el mandato. El mismísimo Rocha Moya arengó a la gente a salir a votar por que continúe López Obrador. Hasta les avisó por donde andará el domingo para estar cerca y ayudar (al acarreo) hacia las urnas. Emocionado, Rocha Moya llenó de elogios al presidente. “Vale mucho. Es el hombre que está transformando a México. Es el hombre al que debemos seguir apoyando”. Tal vez sabiendo de la ignorancia de muchos que ni saben qué se votará el próximo domingo, Rocha Moya los instruyó: “Muchos no saben qué es lo que se va hacer. Lo que es cierto es que van a meter un papel ahí diciendo que quieren que siga el presidente”. Luego habló de que muchos gobernadores dicen que son soberanos: “Yo soy chairo”. El gobernador ni tenía por qué precisar que es “chairo”. Pero lo hizo. A pesar de que se supone debe ser un gobernador para todos los sinaloenses, sin distingos de colores, de partidos y de religión. No todos en Sinaloa son “chairos”. Pero bueno, son los nuevos tiempos en los que violar la ley pareciera que es el deporte favorito.

Se va Quirino. El embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, viajará el próximo domingo a Madrid. Todavía no se fija la fecha para la ceremonia de presentación de las credenciales ante el rey Felipe VI. La ceremonia de presentación ante su Majestad el Rey es una de las más antiguas aún vigentes en el mundo. Su origen se remonta al reinado de Felipe II. El excelentísimo embajador (así es el protocolo) tendrá tiempo para supervisar el estado de la Embajada antes de acudir ante los reyes de España.

