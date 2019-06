México... ¿libre de sarampión?

No se puede cantar victoria en el tema de salud. Si bien, desde hace más de veinte años no se registra ningún caso de sarampión en México, los últimos meses se importaron dos: uno en Monterrey y otro en Cancún, lo que sin duda pone en alerta a las autoridades sanitarias en todo el país.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria en la zona norte de la entidad asegura que esos casos están controlados y no representan peligro de contagio; sin embargo, también reconoce que no se ha dado cobertura del 100 por ciento a la población con la vacuna contra esta enfermedad.

No es suficiente con presumirse libres de sarampión, ni ondear bandera blanca en salud cuando aún hay niños sin aplicarse el biológico, y las fronteras no están blindadas para importar los casos por no ser detectados a tiempo, o por confundir los síntomas.

La responsabilidad inicialmente es de los padres de familia, pues las vacunas más importantes se deben aplicar en los primeros años de vida, cuando los niños aún no toman decisiones propias ni tampoco conocen el riesgo de no aplicárselas.

Lo importante es que en Sinaloa las autoridades cuentan con suficiente material biológico para prevenir esta y muchas enfermedades que hasta el momento se cree que están erradicadas en nuestro país, sólo falta hacer la parte que nos corresponde.