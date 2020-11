Mi Salud reanuda sus servicios

Frustrado. Poco le duró el gusto al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de tener clausurada la clínica Mi Salud, más por revanchismo que por el argumento de la falta del uso de suelo. Y es que dicen que se enojó al enterarse de la decisión de la jueza de control, Julia Palafox, de ordenar la reapertura, lo que el director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil, acató a regañadientes. La resolución de la jueza está bien fundada, ya que pone por encima de los procedimientos administrativos la salud de la sociedad, lo que omitieron con el propósito insano de consumar su vendetta en contra del grupo empresarial de EL DEBATE por los señalamientos que se publican en contra del alcalde. El ordenamiento judicial pone en evidencia que Chapman encabeza una Administración adicta a la ilegalidad, lo que han denunciado líderes de las organizaciones sociales y partidos políticos. Algunos ven desde ahora que esto es el principio de la desgracia legal de Mendívil, como ya se perfila en la investigación ministerial que está en curso. Como siempre, Chapman se lavará las manos.



Lambiscones. En el clímax del descaro, hay algunos que pretenden meter al alcalde Chapman en la pelea por la candidatura de Morena a la gubernatura. En su desespero por quedar bien con él, lo incluyen en la encuesta de los precandidatos que, según ellos, están siendo tomados en cuenta. Es tal la pifia, que uno de los “vividores” del erario municipal un día dice que los encuestados son unos; y al otro, que otros. Lo cierto es que, digan lo que digan, al alcalde Chapman le está pesando como losa la sentencia firme en su contra por violencia política cometida contra la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites. Con esto, dicen muchos, está noqueado para el 2021.



Claroscuros. Por cierto, la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, tiene seguidores a su causa. Joaquín Montaño, José Alfonso Chaparro y Gerardo Peña le reconocieron su valor para enfrentar a Chapman y sus funcionarios, además a sus redes de complicidades. Sin embargo, el fondo de esto es político: es para apoyarla en su proyecto por la candidatura de Morena a la alcaldía. Valenzuela ha tenido aciertos, pero también la ha “regado, y feo”.



Aspiraciones. La que no esconde sus aspiraciones por la gubernatura es la diputada local priista Gloria Himelda Félix Niebla. En su visita a la ciudad, en donde se reunió con las mujeres empresarias, Félix Niebla confesó sus inquietudes para el 2021. En realidad, no son pocos los que tienen apuntada a la legisladora local por su actitud proteccionista del alcalde Chapman. Esto desde un principio de la actual legislatura en la que se interpuso el juicio político en su contra. Fue la primera que lo defendió.



Presiones. Calientes se están poniendo las cosas en las secciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas en la región noroeste del país, en las que se acercan las elecciones para el cambio de dirigencias. Y es que, los que están, no quieren dejar “el hueso”. El problema es que, pese a las presiones y amenazas a las que están siendo objeto, los trabajadores están decididos a votar en plena libertad. Dicen que hay rebelión en Culiacán y Los Mochis. El sábado se sabrá de qué cuero salen más correas.



Rudeza. Ya ni la amuela el síndico de El Carrizo, Francisco Leyva. Después de que no hace nada, se enojó porque los ciudadanos iniciaron la poda de los árboles con el fin de embellecer el bulevar principal. Dicen que ordenó a los policías encarcelar a los que realizaban esos trabajos. Indignadas, las lideresas Gloria Gastélum y Mauricia Ayala, entre otros, lograron que los liberaran. Lo enojadas se les va a quitar cuando Chapman les tire su tradicional rollo.