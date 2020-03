Mi ciudad hace 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

30 de marzo de 1995

Siempre sí podría aumentar el agua. Pese a que el consejo directivo de Japama acordó una serie de medidas para mantener en lo posible las tarifas por el servicio, el incremento podría darse en contra de la voluntad del organismo. No es posible mantenerse ajeno a los problemas económicos del país, sobre todo por la vulnerabilidad de la institución, que opera sin fines de lucro y con altos costos de reposición en casos de emergencia. En boletín de prensa se dieron a conocer las medidas tomadas como objetivo fundamental de mantener las tarifas vigentes.

Endeudados los cooperativistas. Solamente los adeudos contraídos en la presente temporada camaronera podrán ser cubiertos a la banca, “ya que en términos generales, los cooperativistas de altamar otra vez trabajaron para los abogados”. Jesús Mexía, secretario de Cooperativas Pesqueras de Altamar, dijo que las malas condiciones en que operaron la mayoría de las embarcaciones fue uno de los factores que originaron que no se captara la producción deseada. La deuda la arrastran hace más de cuatro años.

Anuncian operativo de seguridad. Culiacán. El secretario general de gobierno, Francisco Frías Castro, anunció el operativo “Semana Mayor 1995”, en el que participarán 7,300 elementos adscritos a cuerpos policiacos, de auxilio y de servicio, y en el que colaborarán estrechamente el Ejército, Policía Judi-cial, Intermunicipal, Municipal, Cruz Roja y Bom-beros. Adicionalmente, la PGR aportará helicópteros y todos sus agentes del Ministerio Público a fin de prevenir la venta de drogas en centros de recreo.

Critican obispos al EZLN. México, D.F. El arzobispo Carlos Quintero pidió al EZLN no poner en peligro el respeto a un templo sagrado, como la Basílica de Guadalupe, en un afán de notoriedad, al solicitar se llevara cabo ahí el diálogo para la paz. Criticó la propuesta del Ejército Zapatista y dijo que no por notoriedad o publicidad se puede arriesgar a estos templos y convertirlos en arenas políticas. Pidió al subcomandante Marcos que si es católico, reflexione sobre la propuesta, ya que puede perderse el respeto que el pueblo tiene por esos recintos sagrados.

Festejo modesto por crisis. México, D.F. La CTM convocó a una asamblea extrarodinaria para festejar el XCV aniversario de su líder, Fidel Velázauez. El cumpleaños del dirigente obrero, quien nación en 1900, será celebrado en el auditorio de la CTM. “En otras circunstancias, esto hubiera sido motivo de gran festividad, eso no será posbile esta vez; la situación del país y el movimiento obrero no lo permiten, sin embargo, el acontecimiento no debe pasar desapercibido”, declaró un vocero.

Peligro para la democracia. Haití. El aumento de la delincuencia ha suscitado temores de que los exsoldados haitianos reanuden sus habituales actos de violencia, y la policía parece impotente o poco dispuesta impedirlo. Un informe de Derechos Huma-nos afirma que Washington se equivocó desde el principio al crear una fuerza policial integrada por individuos poco inclinados a manatener la democracia: los soldados que ayudaron a derrocar a Aristide en 1991, asesinaron a unos 4 mil de sus partidarios.

Denuncian envío de armas a Croacia. Buenos Aires. Argentina denunció ante la ONU que un barcon con un cargamento de armas adquiridas en ese país estaría dirigiéndose hacia Croacia. Indican que la denuncia fue formulada ante la comisión de Sanciones a Yugoslavia. Su propósito sería neutralizar eventuales sanciones contra Argentina de parte de la ONU, que ha impuesto un embargo de armas contra la ex Yugoslavia. El barco mercante de bandera maltesa, trandportaría unas 1,283 toneladas de armas, supuestamente adquiridas para Venezuela.