Mi ciudad hace 50 años

30 de noviembre de 1969

Complejo industrial en El Carrizo. Con miras a que el campesino obtenga mayores ingresos por su producción agrícola, la dirección del Fondo de Fomen-to Ejidal instalará un complejo industrial en el valle de El Carrizo, donde se beneficiarán las cosechas ejidales. El programa involucra la instalación de una planta despepitadora de algodón, un molino de aceite, además de instalaciones para aprovechar la borra y cascarillas para alimentos concentrados para el ganado. Una pequeña parte de las utilidades será utilizada para cubrir el valor de las instalaciones.

Multa a comercios no afiliados a Canaco. Cerca de 50 empresas serán multadas por Industria y Comer-cio, unas por no afiliarse a la Canaco y otras por retrasarse considerablemente en el pago de sus cuotas a esa institución. Si los comerciantes multados no pagan en determinado plazo la sanción, entonces esta les será aplicada por conducto de la oficina de Hacienda. Se informó que todavía existe un número considerable de comerciantes que no se han integrado al comercio organizado.

Tirantez entre Iglesia y militares. Brasil. Las tirantes relaciones entre la iglesia y las autoridades militares tienden a agravarse después de haberse sabido que un pronunciamiento del arzobispo de Porto Alegre, Alfred Scherer, será leído en todos los púlpitos, no obstante una prohibición previa para su difusión periodística. El sermón de Scherer, donde condena el uso de la fuerza para reprimir el comunismo, será difundido durante una misa en memoria de los caídos del frustrado alzamiento comunista de 1935.

Baile de la Cruz Roja. La página más bella de “Las Mil y una Noches” será insignificante, comparada con el esplendor y colorido que se admirarán quienes asistan el Casino Leonístico en donde tendrá lugar el Baile Anual de lacruz Roja. El evento promete ser, además de original, extraordinariamente alegre, ya que se han contratado los servicios del formidable conjunto de Nogales, “Los Cadetes”. El evento resultará superior a todo lo que se espera, gracias a los entusiastas Jorge García y Grace Scherb.

30 de noviembre de 1994

PAN, sin demonios sueltos. “En Acción Nacional no nos matamos unos a otros; aquí no andan sueltos ni diablos ni demonios”, sostuvo Rafael Morgan, presidente del Comité Estatal del PAN en Sinaloa. Acusó que el PRI ha roto el estado en México, además que quedó demostrado que la fuerza de los políticos está por encima de la fuerza de la Ley y eso es muy grave. “Los hechos violentos ocurridos este año no son problemas de México, son problemas del régimen, del sistema del PRI, pero nos quieren hacer creer que es un problema nacional”, agregó.

Caravana por la democracia. México, D.F. Miembros del PRD iniciaron un plantón en el Zócalo en demanda de la anulación de los comicios en el estado de Tabasco. Los perredistas recorrieron 660 km desde Tabasco hasta la Ciudad de México, en un movimiento que llaman “Caravana de la Democra-cia”, dirigida por Manuel López Obrador, excandidato de ese partido al gobierno tabasqueño. Esta marcha se da dos días antes de que el priista Ernesto Zedillo, asuma la Presidencia.

Alerta Papa sobre sectas en México. Roma. Juan Pablo II llamó a los obispos de México a luchar contra la influencia de las sectas y a enfrentar “graves peligros” que amenazan la estabilidad y unidad familiar y que podrían alejar del catolicismo a millones de mexicanos. “Esos peligros, son la mentalidad hedonista y egoísta, la falta de principios éticos y morales, el sexismo y la pornografía desenfrenada, además de las condiciones infrahumanas de vida y la falta de vivienda”, dijo el pontífice.