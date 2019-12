Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

11 de diciembre de 1969

Ahome recibe con júbilo a LEA. Miles de personas tributaron entusiasta recibimiento al licenciado Luis Echeverría Álvarez, al arribar a esta ciudad para iniciar su gira por el norte de la entidad. Autoridades municipales, directivos del Comité Municipal del PRI y un nutrido contingente dieron la bienvenida al candidato a su llegada al aeropuerto. Una gran valla formada por maquinaria agrícola, elementos de caballería, charros y obreros, flanquearon el paso del candidato desde el puerto aéreo hasta Leyva e Hidalgo, donde se llevó a cabo el mitin.

Intensifican aprendizaje del Himno Nacional. Con el fin de intensificar el aprendizaje del Himno Nacio-nal, la SEP giró instrucciones para que los inspectores de zonas escolares, a su vez, tomen medidas adecuadas. Lo anterior fue informado por el inspector de la III zona escolar, profesor Rubén Rosas Solís, quien agregó que el titular de la SEP, licenciado Agustín Yáñez, se ha preocupado sobremanera para que no se olvide la letra ni la música del Himno Nacional. También se han organizado concursos.

Nigeria firma tratado con Cruz Roja. Lagos. El gobierno federal de Nigeria ha dicho que no tiene intenciones de atacar el aeropuerto de Biafra, mientras aviones de la Cruz Roja continúen usando sus aeropistas. “Pero no es intención del gobierno que aviones de la fuerza aérea nigeriana escolten o sigan los vuelos de la Comisión Internacional de la Cruz Roja involucrados en la operación de auxilio”, dijo un vocero gubernamental. Este acuerdo no se opondrá a operaciones militares de ataque en la región.

Comulgó Ana Ma. Espinoza. La linda niña Ana María Espinoza Álvarez, hijita del señor Arnulfo Espinoza y su esposa, Carmelita Álvarez de Espinoza, celebró su primera comunión en ceremonia que tuvo lugar en la parroquia del Sagrado Corazón. Fue el presbítero Antonio Lomelí y García quien se dignó a oficiar el ceremonial, pronunciando un elocuente fervorín. Una vez concluido el acto, este se celebró con un rico desayuno que tuvo lugar en el domicilio familiar, al que asistieron infinidad de amiguitos.

11 de diciembre de 1994

Menosprecian el desarrollo de Topo. Tras acusar al gobierno estatal de no echarle ganas al puerto de Topolobampo que requiere urgentemente de capital nacional y extranjero para su reactivación, el presidente de la Fundación Noroeste, Topolobampo y Cuenca del Pacífico, Alfredo Millán, sugirió la creación de una secretaría estatal de comercio exterior, “ya que en estos tiempos se debe atender ese rubro en forma prioritaria”. Respecto del puerto de Topolobampo, aseguró que si el gobierno no lo ha abandonado, al menos lo ha descuidado bastante.

Narcotráfico, principal amenaza. México, D.F. El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad pública en el país, por lo que el go-bierno federal tendrá que reforzar y buscar nuevas estrategias que frenen esta actividad. En los últimos 6 años, ya se dieron grandes golpes contra el tráfico de drogas, con importantes decomisos de cocaína y mariguana, así como también se encarcelaron a algunos de los principales capos. El presidente Zedillo reconoció que esto es una gran amenaza.

Recibe Papa a viudas de Bosnia. Vaticano. Juan Pablo II se reunión con 200 mujeres de Bosnia que perdieron a sus esposos e hijos en la guerra civil de esa antigua república yugoslava. Las mujeres lloraron cuando el Papa apareció en el santuario de Loreto, en la cima de una colina, desde donde puede verse la orilla de la costa adriática yugoslava. Su sotana blanca contrastó con la ropa oscura, abultadas chaquetas y pesadas botas de las viudas. “Rezaré por su sufrimiento y por su tierra”, les dijo.