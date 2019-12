Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

15 de diciembre de 1969

Inicia la zafra 69-70. Estimando moler un millón 650 mil toneladas de caña y producir 140 mil de azúcar, la Compañía Azucarera inició su zafra 1969-70. El gerente de Calmsa, Sergio Uriarte, tomó parte en una inspección a las instalaciones del ingenio antes de iniciar las actividades. Manifestó que el tonelaje a industrializarse, representa un incremento sobre el del año anterior, en que se molieron un millón 300 mil toneladas. Voceros del sindicato cañero, señalaron que no hay problemas laborales con la empresa y todo el personal empezó a trabajar.

Freno al coyotaje pesquero. Para evitar el coyotaje desmedido que perjudica directamente al pescador, las cooperativas aglutinadas en la Federación Regional de la Industria Pesquera, controlarán la actividad de la captura de las especies de escama. Hasta ahora, no se ha llevado un control de precios en los pescados, por lo que año con año, los coyotes que vienen del interior de la república han llegado a pagar hasta 1.25 pesos por kilo, haciendo víctimas de la explotación a los pescadores.

Chocan monjes y policías. Saigón. Unos 100 monjes camboyanos que intentaron marchar hacia palacio nacional chocaron con la policía frente a su pagoda. Por lo menos 16 monjes y un policía resultaron heridos. También un monje y un periodista sudvietnamés fueron detenidos. Otro periodista, fotógrafo de la revista norteamericana Life, fue apaleado por un policía. La pagoda de los monjes es considerada un santuario de los desertores del ejército sudvietnamés, y estaba bajo vigilancia desde hacía tiempo.

Colecta para la Casa Hogar. Un grupo de damas del Club Rotario se dedica a recorrer el comercio local, solicitando víveres para los niños de la Casa Hogar Santa Edwiges, que tanta ayuda necesitan. Esta noble institución ha solicitado la colaboración de estas damas para dar de comer a 40 niños que han encontrado aquí un verdadero hogar. Confiadas en las personas de buena voluntad, se están visitando diversas casas comerciales para llevar sostén y alimento a los seres más vulnerables de la sociedad.

15 de diciembre de 1994

Estafan a empleados de la SARH. Alrededor de mil personas de Los Mochis, Guasave y Huatabampo, Son., la mayoría trabajadores de la SARH, fueron estafados con no menos de 2 millones 500 mil pesos al hacerlos víctimas de un engañoso programa habitacional que resultó ser un fraude maquinado por una persona identificada como Ángel Luna, a quien se le formuló una denuncia. Ante esta situación, las personas afectadas demandaron que se investigue a fondo a todos los implicados hasta que se esclarezca este asunto.

Marcos no moverá a la nación. México, D.F. Banqueros y empresarios del país señalaron que “Marcos no moverá a la nación” y sí, al contrario, habrá una movilidad social para tranquilizar los ánimos de violencia y desorden sociales sin que se alteren los proyectos económicos. Señalaron que las acechanzas del EZLN a través de su subcomandante se han ido aislando y otros puntos que se han esclarecido, son aspectos que son vistos en un contexto de que unos pocos no decidirán el destino del país.

Aviones rusos atacan aldea chechena. Grozny. Cazas rusos volaron sobre la capital de Chechenia y varios incendios iluminaron el cielo, mientras que la artillería rusa cañoneó una aldea. Los negociadores chechenos suspendieron las conversaciones con los enviados rusos y estaban por regresar a esta república separatista del Cáucaso. “Es inaceptable que bombardeen zonas pobladas durante unas negociaciones. Esta es una guerra por la vida o la muerte”, dijo el presidente checheno, Dzhojar Dudayev.