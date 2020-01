Mi ciudad hace 50 años

1 de enero de 1970

Primer informe del alcalde. La educación fue lo más atendido, invirtiéndose 14.7 millones de pesos. Se iniciaron las obras de pavimentación en el sector Fátima y el programa general de pavimentación, la ejecución de obras de drenaje con un costo de más de 5 millones de pesos, en Los Mochis, y la introducción de agua potable en los ejidos México, Rosendo G. Castro y las colonias Alejandro Peña, Burócrata y Morelos, así como las ampliaciones de la red de esta ciudad, fueron algunos de los aspectos destacados del informe del ingeniero Ernesto Ortegón Cervera.

Extreman vigilancia en fatídico tramo. Con el objeto de poner un coto a los conductores irresponsables, las autoridades de Tránsito ordenaron realizar una redada en el punto de vigilancia ubicado en el tramo que ha resultado sangriento, entre le Preparatoria y el antiguo Canal 5. Los encargados de efectuar los ordenamiento, informaron que se han detenido 9 motocicletas, 40 bicicletas y se levantaron 15 infracciones. La mayor parte de las sanciones, se debió a la falta de sistema de luz y al exceso de velocidad.

Denuncia por solapar al Partido Peronista. Buenos Aires. El diario La Prensa acusó al gobierno de permitir implícitamente la actuación del Partido Pero-nista en Argentina. Expresan que la sostenida co-rriente de líderes sindicales peronistas a Madrid, donde se encuentra exiliado el exdictador Juan Domingo Perón, se hace en forma abierta. La última delegación obrera que visitó a Perón en España, al llegar al aeropuerto repartió panfletos pro peronistas, cantando marchas partidarias.



IL aniversario de los señores Beltrán. Cuarenta y nueve años de vida matrimonial, que ha sido pródiga en dichas y venturas, celebraron don Francisco V. Beltrán y doña Placidita Torres de Beltrán. En honor de la estimable pareja celebrante, se organizó una alegre recepción, la cual disfrutaron al lado de sus hijos Eduardo Beltrán y Bertha Zárate de Beltrán; Ramón Amarillas y Guadalupe Elena Beltrán de Amarillas, acompañados de sus respectivos descendientes.



1 de enero de 1995

Imposible cerrar la cortina de Huites. Luego de informar que técnicamente no es posible efectuar en estos momentos el cierra de la cortina de la presa Huites, como lo demandan los agricultores, el ingeniero Guillermo Dávalos Samaniego señaló que esta medida solamente podrá celebrarse hasta los meses de febrero y marzo del 95. El jefe del Distrito de Riego No. 75, señaló que precisamente por las avenidas que se presentan en estos momento, no es posible el cierre total de la obra, pues “las avenidas de agua lo impiden”.

1995, año difícil. México, D.F. Factores políticos, económicos y sociales repercutirán en que el año que empieza, se convierta en uno de los más difíciles para los mexicanos, cuya gran mayoría vive en condiciones de pobreza, muchos de ellos de manera extrema. El nuevo gobierno que encabeza Ernesto Zedillo tiene grandes retos que enfrentar, para evitar que el país se siga “desmoronado” y después resulte imposible levantarlo. La unión de los mexicanos en pro del bien y la paz, será determinante.

Pide Papa un año de paz. Vaticano. Juan Pablo II pidió en su último discurso de 1994, un año de paz para el mundo entero, recordando a las víctimas de “trágicas violencias”. El Santo Padre invitó a todos los católicos a hacer un examen de conciencia y preguntarse si han sido siempre fieles al mensaje evangélico “o si no tienen que reprocharse infidelidades y negligencias”. En nombre de todos los romanos, pidió perdón a Dios por “las ofensas que la Ciudad Eterna ha cometido a los ojos del Señor”.