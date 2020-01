Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

17 de enero de 1970

Fomento al desarrollo económico. Con miras a conquistar mercados de exportación para los productos agropecuarios sinaloenses, el Gobierno del Estado pondrá en práctica el programa de Desarrollo Comercial, bajo la directriz del organismo Desarrollo Económico de Sinaloa. Los estudios para llevar a cabo este plan se están efectuando y registran un avance notable. Actualmente se elaboran estadísticas de las producciones agrícolas mundiales, se verifican sobre mercadeo, control de calidad, fletes, impuestos arancelarios, etc.

Medidas para frenar los aumentos. Drásticas medidas para ejercer una efectiva vigilancia y evitar que continúe el desmedido incremento de los precios de artículos de primera necesidad, lo que anula los efectos del aumento el salario mínimo, serán adoptadas durante una reunión, en el salón de Cabildos. Así lo informó el alcalde, ingeniero Ernesto Ortegón, añadiendo que la reunión deberá arrojar resultados netamente positivos, pues las medidas que se adoptarán serán enérgicas.

Monumento al “Che” Guevara. Chile. Un monumento a la discutida figura del guerrillero Ernesto “Che” Guevara se levantará en una avenida de Santiago. Todo está dispuesto para la inauguración que representa al guerrillero argentino en actitud violenta con los brazos en alto presionando con sus manos una metralleta. Se ignora si se cuenta con el beneplácito del gobierno. La estatua de dos metros fue confeccionada en hierro fundido por el escultor chileno Praxiteles Vázquez, tras ganar un concurso.

Despedida para Marcia Muñoz. Inolvidable fue la fiesta ofrecida en el Country Club en honor de la encantadora Marcia Muñoz Castro, quien el 23 del actual contraerá matrimonio con el estimado caballero Oswaldo Gómez Ruelas. La reunión fue organizada por Ana María Gastélum y Sonia Pérez Muñoz. La novia escuchó felicitaciones muy cariñosas de parte de las asistentes y recibió una amplísima variedad de regalos para su futuro hogar. Se ofreció a la concurrencia una deliciosa merienda.

17 de enero de 1995

Irracional paro magisterial. A unos días de haberse reanudado las clases después de las vacaciones de Navidad, los maestros estatales efectuarán hoy un irracional paro de actividades que dejará sin asistir a la escuelas a miles de estudiantes de todos los niveles educativos. Puede que tengan razón en que el salario se vio afectado con la devaluación, pero esta situación no se va a resolver con la suspensión de labores; por el contrario, podría agravarse. Hasta los mismos dirigentes del Fades califican el paro como “tonto, ilegal e irresponsable”.

No habrá aumento salarial de emergencia. México, D.F. El líder de la CTM, Fidel Velázquez, dejó en claro que no habrá aumento salarial de emergencia porque no existe motivo para romper el acuerdo de unidad, pero en contrapartida los sindicatos “sí recurrirán a demandas de ajuste ordinaria, sin em-plazamientos a huelga para tratar de reponer el poder adquisitivo perdido”. Hacer lo contrario seria contraproducente y se agravaría más la situación para los trabajadores.

Chechenios frenan avance. Grozny. La ofensiva rusa para capturar Grozny fue nuevamente frenada por una feroz resistencia de los separatistas chechenios, pese a 3 días de brutales bombardeos del centro de la ciudad. Combatientes chechenios dijeron que sus fuerzas habían logrado recapturar partes de la estación ferroviaria de la ciudad y que apenas un puñado de soldados rusos permanecían en esa terminal. La aseveración no pudo ser confirmada, pero se escucharon disparos de arma de pequeño calibre.