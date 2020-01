Mi ciudad hace 50 años

25 de enero de 1970

EU comprueba lucha contra narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos, a través del subprocurador de Justicia, Richard Kliendiesnt, ofreció aportar un millón de dólares para intensificar la campaña contra el narcotráfico, que la PGR puso en práctica en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. El ofrecimiento fue hecho luego que el subprocurador del vecino país se diera cuenta del esfuerzo que despliega el gobierno de México para combatir a los cultivadores de mariguana y amapola, después de un viaje realizado en helicóptero sobre lo más abrupto de la sierra.

En operación pozos y equipo de bombeo. Ante la escasez de lluvias y lo avanzado del ciclo de primavera, directivos de la Comisión del Río Fuerte contemplan la posibilidad de que se pongan en operación pozos profundos o se instalen equipos de bombeo en el río para alimentar los canales y atender las necesidades de riego. El ingeniero Gilberto Contre-ras, vocal de la CRF, agregó que técnicos de la de-pendencia hacen un estudio sobre los lugares estratégicos para la instalación de los equipos y pozos.

Brandt propone renunciar al uso de la fuerza. Bonn. El canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt, ofreció a los gobernantes comunistas de Alemania Oriental, el establecimiento de relaciones “basadas en la igualdad”, pero los germanos del este señalaron que querían algo más. Brandt propuso a su colega oriental, Willi Stoph, que ambas partes inicien negociaciones para el intercambio de tratados de renuncia al uso de la fuerza. Las negociaciones to-marían en cuenta aspectos a favor de ambas partes.

Kermés del CEN. En la Plazuela 27 de Septiembre se celebrará la tradicional kermés del Centro Escolar, que organizan el personal docente del plantel y la sociedad de padres de familia. Las principales organizadoras son las señoras Graciela de Estrada y Blanca Margarita de Tachna, quienes informaron que habrá café psicodélico, venta de cascarones, tandas de teatro, tómbola, arca de Noé y los puestos que se encargarán del servicio de meriendas con barbacoa, mole, tamales, tacos y pasteles.

25 de enero de 1995

Choferes dejan la CTM. La Unión de Veteranos del Volante de Culiacán anunció su separación definitiva de la CTM, frente a una falta total de democracia, libertad, abandono y traición en la lucha de sus intereses y convocó para que aún frente a amenazas, sindicatos afiliados a esa central se hagan independientes, porque ya no son tiempos de control político. Se informó que 80 de 120 afiliados al sindicato, acordaron renunciar a la CTM para convertirse en un sindicato independiente, ya que hay disposición para iniciar una lucha social por la libertad.

Consulta sobre endeudamiento. México, D.F. Al presidir la manifestación “En defensa de México”, el excandidato presidencial perredista Cuauhtémoc Cárdenas se pronunció a favor de un plebiscito nacional antes de contraer el nuevo adeudo de 40 mil millones de dólares con Estados Unidos. Exhortó a los legisladores de todos los partidos políticos, a no votar aprobando el empréstito hasta no consultar al electorado de sus respectivos distritos, porque ese dinero no será para crear fuentes de empleo.

Wal-Mart frena expansión. Arkansas. La cadena de tiendas por departamentos más grande del mundo anunció que frenará temporalmente sus planes de expansión en México, debido a la incierta situación económica en ese país. Los planes contemplaban la apertura de 12 supercentros Wal-Mart y 13 almacenes Sam’s Club en el curso de 1995. En las últimas cinco semanas, el peso mexicano ha perdido el 40% de su valor contra el dólar, encareciendo significativamente las importaciones.