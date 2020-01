Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

30 de enero de 1970

Represalias contra marisqueros. Una serie de represalias y actos ilegales que van desde el abuso de autoridad, allanamiento de morada y demora en los trámites de permisos, desató en contra de los introductores y expendedores de mariscos el inspector de Pesca, José Flores, quien dolido por las denuncias de quienes ha extorsionado, blande la amenaza de hundirlos económicamente, aplicándoles multas y sujetándolos a una estricta inspección. En cada negocio que se presenta lanza amenaza de que la pagarán muy caro por haberlo denunciado.

Mochis, con más de 76 mil habitantes. La población actual de la ciudad de Los Mochis, incluidas las colonias periféricas, es de más de 76 mil habitantes, según se desprende del recuento parcial del reciente noveno censo general de población. La oficina municipal censal todavía anoche hacía las últimas recopilaciones de datos con el fin de dar a conocer con exactitud la población actual existente en todas y cada una de las comunidades de Ahome. El incremento de la población fue del 90% en 10 años.

Violencia estudiantil en Manila. Filipinas. Grupos de estudiantes que protestaban contra la supuesta brutalidad policial destrozaron las puertas del palacio presidencial, lanzando contra ellas un camión de bomberos y trataron de llegar a los aposentos privados del presidente Ferdinand E. Marcos. Los guardaespaldas de Marcos y refuerzos policiales especializadas en combatir disturbios frustraron el asalto después de tres horas, resultando un estudiante muerto y numerosos heridos.

Té Canasta para el Rosaura Zapata. Hoy se celebrará el té canasta que la sociedad de padres de familia del jardín de niños “Rosaura Zapata” ha organizado con el propósito de reunir un fondo económico que será invertido en la adquisición de mobiliario para el plantel. Los boletos para tener oportunidad de disfrutar de ese evento, tienen un valor de 10 pesos y darán derecho a participar en la rifa de atractivo presente que ha sido gentilmente donado por la señora de Tiscareño. Se ruega llegar puntuales.

30 de enero de 1995

Amenaza de despidos. Hombres de negocios de Sinaloa y todo el país, alertan sobre el estremecimiento que están sufriendo las empresas a consecuencia de las bajas ventas que se registran después de la devaluación y temen una ola de despidos y el cierre masivo de fuentes de trabajo que pudieran traer consigo el recrudecimiento de la crisis. Grandes cadenas como Wal-Mart, que tenían programado invertir en México en la creación de varias tiendas, generando un considerable número de empleos, cancelaron sus proyectos.

Llegó la hora del trabajo y la modestia. México, D.F. Terminó la época de las ilusiones, de la grandilocuencia y la soberbia. Llegó la hora del trabajo, de la modestia y del “alka-seltzer” colectivo, afirmó el escritor mexicano Carlos Fuentes. En una descarnada crónica, el laureado novelista culpó por igual a los gobiernos de México y Estados Unidos por la crisis económica por la que atraviesa el país. “Los gringos pueden ponernos condiciones, pero nosotros podemos rechazarlas”, afirmó Fuentes.

No aprobarán ayuda a México. Washington. El presidente Clinton no logró convencer al Congreso de la oportunidad del plan de ayuda a México y los parlamentarios no lo aprobarían si fuera sometido a votación, declararon los senadores demócratas. La Casa Blanca quiere concede garantías de crédito por valor de 40 mil millones de dólares a México, pero ese programa es visto con recelo en el Congreso. No están convencidos que el programa sea de interés vital para Estados Unidos.