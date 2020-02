Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

9 de febrero de 1970

Amenazan más impuestos al comercio. La amenaza que pende sobre el comercio en general, de que la Tesorería aplique impuestos por licencia para el funcionamiento de los diversos giros comerciales, se ha puesto de manifiesto con el intento de gravar peluquerías, salas de belleza y tintorerías. Esto ha levantado una ola de inquietud y obliga a los futuros afectados a prepararse para la defensa de sus intereses. A título de “protección”, el municipio pretende reglamentar el funcionamiento de estos establecimientos, y así, darle vía legal al cobro del impuesto por licencia para el desarrollo de sus actividades.

Piden freno a comerciantes voraces. Ejidatarios del Valle del Fuerte gestionarán ante las autoridades municipales, que se emprenda una enérgica campaña contra comerciantes voraces establecidos en las comunidades rurales. Estos están propiciando un mayor encarecimiento de la vida al elevar a su antojo los precios de los artículos de primera necesidad, haciendo más difícil la precaria situación de las familias campesinas. Dirigentes señalan que estos comerciantes, no son sujetos a ningún tipo de inspección.

Italia se encuentra sin gobierno. Roma. El país se encuentra sin gobierno por cuarta vez en dos años, considerándose largas y difíciles las negociaciones para formar el que habrá de regir sus destinos. El gabinete de minoría demócrata cristiana, encabezado por el primer ministro Mariano Rumor, renunció la víspera después de gobernar 6 meses, despejando el camino para la formación de otra más estable, integrado por coalición izquierdista, demócrata-cristiano, republicanos y socialistas.

Kermés anual del CEN. Como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, hoy domingo se celebrará a partir de las 12 horas, la kermés anual que a beneficio del Centro Escolar del Noroeste ha organizado la sociedad de padres de familia. El evento, conforme fueron transcurriendo los días, fue despertando el mayor de los entusiasmos entre la sociedad mochitense que participa de esta fiesta llena de sorpresas. Se contará con la participación de dos conjuntos musicales para todos los gustos.

9 de febrero de 1995

Todo está minado por el narco. “En Sinaloa, el narcotráfico ha permeado todas las capas sociales, al grado que ningún sector social, productivo y hasta algunos partidos políticos, se puede decir que han escapado de la influencia, filtración o enquistamiento del narco”, declaró la secretaria general del PAN, Luisa Urrecha. Calificó como preocupante esta situación, porque en un momento dado, podemos estar regidos más por el poder del narcotráfico que por el propio gobierno. Demandó la operación de una forma seria de combate ante este fenómeno.

Castigo a corruptos. México. DF. El presidente Ernesto Zedillo, advirtió de nueva cuenta que no permitirá funcionarios públicos corruptos en su gabinete ni tampoco desviaciones de recursos, y que aplicará todo el peso de la ley a quienes no cumplan con sus obligaciones. El primer mandatario se ha pronunciado contra quienes se enriquecen amparados en los puestos públicos que detentan, y dijo que los corruptos no tendrán cabida en su gobierno y pidió a la población que los denuncien.

Crimen organizado abate a El Salvador. San Salvador. A tres años de haber salido de una guerra civil, ahora el país es víctima del auge del crimen organizado, lo que responde en gran medida a la negligencia de los últimos dos gobiernos. Los asesinatos, amenazas de muerte y secuestros, se han vuelto cotidianos en esta nación de 5.5 millones de habitantes, cuya guerra civil de 12 años costó más de 75 mil vidas, lo que tiene preocupados a los empresarios locales, que temen una fuga de inversión extranjera.