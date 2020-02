Mi ciudad hace 50 años

CFE inicia investigación de trafiques. La CFE ha intervenido en el caso de las denuncias presentadas contra los promotores del programa de ventas de aparatos eléctricos a campesinos humildes, celebrando una junta de funcionarios a nivel interestatal, en tanto que el comercio organizado de Los Mochis ahonda investigaciones en todo el Valle del Fuerte. Se ha manejado que muchas personas de posición económica más holgada de la que se requiere se hacen acreedoras de los beneficios del programa para personas de escasos recursos.

Estudia la UNAM a Sinaloa. Con objeto de conocer las carencias y los problemas económicos, sociales, políticos y culturales de todos los municipios, y de este modo contribuir a su solución, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha iniciado un estudio del estado de Sinaloa. El estudio se basa en encuestas a los presidentes y tesoreros municipales para que expliquen cuáles son, según ellos, las carencias y problemas de sus respectivos municipios en todo el estado.

Denuncian supuesta guerra química. París. El jefe de la delegación norteamericana a la Conferencia de Paz para Vietnam, Phil Habib, trató infructuosamente de llevar el debate a un plano significativo, mientras los comunistas de Vietcong denunciaban a Estados Unidos de llevar a cabo una guerra bacteriológica sin precedentes en Vietnam del sur. Los negociadores comunistas rechazaron su esfuerzo y acusaron a Habib de evadir la cuestión frontal sobre la agresión y genocidio estadounidense.

Reunión con los Ortegón Ceceña. El cine “María Isabel” está próximo a inaugurarse y su primera función de gala tendrá lugar con fines benéficos, destinándose las utilidades al Comité Municipal de Protección a la Infancia. Así lo hicieron saber los ejecutivos de la sala cinematográfica a la primera dama del municipio, señora Alicia Ceceña de Ortegón, durante una reunión celebrada en el hogar del mandatario municipal Ernesto Ortegón. Los boletos de admisión al gran suceso ya se han puesto a la venta.

22 de febrero de 1995

Peligro de desaparecer los trailer park. Los trailer park desaparecerán en el país a mediano plazo a causa del progresivo desplome en la afluencia de turistas, que registra un descenso superior al 70%, declaró Guillermo Chapman, quien urgió un adecuado programa de apoyo para evitar tal efecto en la economía nacional. Explicó que aunque parezca algo inverosímil, el desplome afectará notoriamente a otras actividades que dependen del turismo. Precisó que de persistir esta crisis, la actividad de los trailer park desaparecerá por completo.

La violencia no es el camino. México, D.F. El camino para reivindicar las demandas sociales no es el de la violencia, es el del entendimiento y del respeto, dijo el presidente Ernesto Zedillo al comprometerse a dar una lucha para avanzar en la justicia jurídica, política y social para los pueblos indígenas de México. “Falta mucho por avanzar y debemos hacerlo reconociendo que los instrumento jurídicos que muchas veces hemos construido para hacer justicia, no son suficientes ni adecuados”, añadió.

Papa sale al paso de críticas. Sri Lanka. Juan Pablo II, visiblemente agotado, salió al paso de las críticas que le formularon los budistas disgustados por pasajes de su libro “Cruzando el umbral de la esperanza”, y ofreció un mensaje de armonía religiosa durante su escala en Colombo. Manifestó su alta estima por los budistas y los valores de su religión, pero no se disculpó como exigieron algunos líderes budistas. El 70% de la población de Sri Lanka es budista, y los católicos representan sólo el 7%.