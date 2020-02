Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

23 de febrero de 1970

Incumplen con los salarios mínimos. Al menos el 11% del sector empresarial sinaloense, comercial y agrícola, no paga el salario mínimo establecido para el bienio 70-71 y aun cuando en muchos casos se ha ejercido la acción penal en contra los patrones incumplidos, poco se puede hacer por reducir el porcentaje, ya que los afectados no hacen las denuncias correspondientes. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades del Trabajo se ven impedidas de iniciar acción en contra de los patrones, ya que los trabajadores desisten de las quejas presentadas.

Retardan el plan habitacional. Debido a que el plan habitacional para los cañeros de Sinaloa ha quedado en palabras, los productores de caña del Valle del Fuerte han manifestado su inconformidad, pues aseguran que no han visto un paso en firme que les permita creer que el ambicioso programa se llevará a cabo. Ante esta inconformidad, la Asociación de Productores de Caña de la CNC, intervendrá ante la Dirección General de la Caña, dependiente de la Secretaría de Agricultura, exigiendo mayor acción.

Bombazos terroristas. Nueva York. Varias bombas incendiarias hicieron explosión en tres puntos de la ciudad: la residencia de un juez que preside el juicio contra miembros del grupo Panteras Negras; una comisaría de policía y una oficina de reclutamiento naval. La policía recogió los fragmentos de vidrio de las botellas que contenían el fluido para determinar si se trató de atentados atribuidos al mismo grupo, para ejercer presión sobre la resolución en el juicio seguido en contra de sus miembros.

Felicitaciones a la señora de Compeán. El pasado día 19 recibió felicitaciones con motivo de su aniversario de vida la estimada señora Leovy Osuna de Compeán, esposa del señor Roberto Compeán. La celebrante recibió en su residencia a sus incontables amistades que, enteradas del festejo, estuvieron para expresarle su enhorabuena entregándole bonitos obsequios que ella mucho agradeció. La señora de Compeán correspondió a todas las atenciones brindando exquisita merienda y bebidas al gusto.

23 de febrero de 1995

No apoyan a violadores de precios. La Canaco local no apoyará a sus agremiados que violen los precios oficiales, ya que el acuerdo con la Profeco fue claro en ese sentido, advirtió Carlos Navarro. El presidente de este organismo que agrupa a los comerciantes establecidos dijo que la coordinación entre ambas instituciones hasta el momento ha sido buena, pero no tiene conocimiento de negocios sancionados o clausurados por Profeco. Navarro dijo que el organismo que él represente debe poner el ejemplo ante la suma de esfuerzos del Gobierno federal.

Ofelia Medina a la gubernatura. Mérida. El PRD considera postular como su candidata a la gubernatura de Yucatán a la actriz Ofelia Medina, por ser conocida en su defensa a los derechos de los indígenas, con el fin de meterse de lleno en la pelea por la gubernatura de la entidad. Con esta información, sólo resta conocer el nombre del abanderado del PRI para contender por el cargo, ya que el PAN es un hecho que postule al alcalde Luis Correa, quien es el único aspirante.

Protestan contra conflicto bélico. Moscú. Más de 2 mil personas participaron en una manifestación de protesta contra la guerra en Chechenia, y un servicio religioso por sus víctimas, reclamando que el Kremlin cese el derramamiento de sangre. “No debemos permitir que nuestro país se habitúe a la muerte de gente inocente. Nosotros hacemos todo lo posible para detener esta sangrienta aventura”, dijo Yegor Gaidar, jefe del bloque liberal, una de las principales fuerzas que se oponen a la guerra.