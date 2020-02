Mi ciudad hace 50 años

HISTORIA EN EL DEBATE

26 de febrero de 1970

Restringen ventas de la CFE. El programa de ventas de electrónicos de la CFE ha sido restringido y este se hará sólo en las comunidades rurales de menor capacidad económica, con el objeto de no entrar en competencia con el comercio legalmente establecido. La gerencia informó que se evitarán más ventas indebidas y se procurará que los beneficios de la familia campesina sean cumplidos fielmente por el personal de la dependencia. Se exigió a los promotores no concertar operaciones con personas que no estén dentro de las especificaciones del plan.

Colectivizarán ejidos. Cinco ejidos de este municipio serán convertidos en unidades económicas de producción, beneficiándose a 8,250 jefes de familia campesinas. Los ejidos que cambiarán su estructura económica serán Macapul, Emiliano Zapata, 18 de Marzo, Águila Azteca y La Florida. En todas estas comunidades se han hecho investigaciones sobre la tenencia de la tierra y cuentan con dotaciones presidenciales. Lo más posible es que el primero en trabajar bajo este sistema será el Macapul de Bagojo.

No debe tolerarse el terror árabe. Bonn. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Abba Eban, propuso la adopción de una política de acción coordinada contra los terroristas árabes, por parte de los Estados cuya soberanía “ellos tienen en total desprecio”. Eban opinó que cualquier suspensión de los servicios aéreos a raíz de los atentados, equivaldría a mostrar tolerancia y a sancionarlos. “Nos resulta imposible separar las organizaciones terroristas de los gobiernos árabes que los han apoyado”, añadió.

Festejo para Martha de Aguirre. Las amistades de la estimada y joven señora Martha Chao de Aguirre, así como sus compañeras del Club Dominó, le ofrecieron un animada reunión en su residencia que tuvo como fin agasajarla con motivo de su onomástico. Una abundante variedad de bocadillos ofreció la señora Martha de Aguirre a las personas que estuvieron a felicitarla. Las atenciones y pruebas de afecto que recibió la homenajeada fueron agradecidos por su esposo, Luis Aguirre.

26 de febrero de 1995

Pierde confianza la ciudadanía. La credibilidad de la sociedad con el gobierno ha bajado ante los serios conflicto económicos y políticos que se viven, los cuales dañan a las familias, expresó el obispo de la Iglesia católica en la Diócesis de Culiacán, Benjamín Jiménez. Luego de señalar que de manera permanente se ruega a Dios para que esta situación termine y se recupere la confianza del pueblo con las autoridades, recalcó: “pero ello sólo se logrará si se terminan los engaños, las formas populistas y demagógicas con que se manejan algunos gobernantes”.

Exhortan a evitar despidos. México, D.F. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Cárcoba, exhortó a los empresarios a buscar mecanismos necesarios para proteger su planta laboral y evitar medidas que dañen a la clase trabajadora. El empresario apuntó que en este momento, el desarrollo integral del aparato productivo debe de ser el fundamento del desarrollo económico del país. El dirigente recomendó a los empresarios analizar y estudiar a fondo el comportamiento de la economía.

Exmilitares toman edificios de gobierno. El Salvador. Cientos de exmilitares con machetes, garrotes y cadenas continúan ocupando la Asamblea Legislativa y dos instituciones gubernamentales, exigiendo el pago de indemnizaciones y entrega de tierras, pero el gobierno dijo que no cederá a las presiones. La asociación de exmilitares amenazó con intensificar su acción en todo el país y cerrar las fronteras. “Vamos a continuar, sabemos las consecuencias y no tememos a la muerte”, dijo uno de los dirigentes.